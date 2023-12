¿Cuándo se estrena What If...? 2? Fechas y nombres de los capítulos de la serie de Disney Plus

Se acerca un nuevo estreno a Disney + que hará felices a los fanáticos de Marvel. Nos referimos a la segunda temporada de What If…?, la cual regresa a la pantalla streaming con nuevos episodios y contará con un capítulo especial de Navidad.

Asimismo, el estreno ha sido bastante esperado por los seguidores de super héroes y villanos. A continuación, te contamos cuándo se estrena y todos los detalles de esta segunda entrega.

¿Cuándo se estrena What If…? 2 en Disney Plus?

La serie tendrá su lanzamiento el día 22 de diciembre de 2023 en Disney Plus. A partir de la fecha de estreno, se presentará un nuevo episodio diariamente, completando así un total de nueve episodios hasta el 30 de diciembre.

¿Cuáles son las fechas de los capítulos?

Tal como lo mencionamos anteriormente, la segunda temporada contará con nueve episodios y cada uno tiene su fecha respectiva.

What If… Peter Quill ataca a los Héroes más poderosos de la tierra? (22/12)

What If… Happy Hogan salva la navidad? (23/12)

What If… Captain Carter encuentra el Hydra Stomper? (24/12)

What If… Los Vengadores se reunen en 1602? (25/12)

What If… Hela encuentra los Diez Anillos? (26/12)

What If… Supreme Strange interviene? (27/12)

What If… Kahhori reforma el mundo? (28/12)

What If… Iron Man se estrella en Saakar? (29/12)

What if… Nebula se une a los Nova Corps? (30/12)

¿De qué se trata What If…? 2?

En la próxima temporada, se adentrarán en episodios inexplorados, como la alianza entre Tony Stark y Gamora en Sakar, inicialmente concebida para la primera temporada. La trama también continuará con la historia del Capitán Carter y presentará enfrentamientos notables, como el choque entre Odin y Wenwu. Además, se anticipa el regreso del Doctor Strange Supremo, entre otros momentos intrigantes que prometen mantener la atención del público.

La sinopsis oficial señala lo siguiente: “Continúa el viaje mientras The Watcher guía a los espectadores a través del vasto multiverso, presentando caras nuevas y familiares en todo el MCU. La serie cuestiona, revisita y retuerce momentos cinematográficos clásicos de Marvel. con un elenco de voces increíble que incluye una gran cantidad de estrellas que repiten sus papeles icónicos”.

¿Qué dice la crítica sobre la serie?

La prensa especializada se ha pronunciado sobre el lanzamiento de la serie.

Screen Rant. “He visto dos episodios de What If temporada (Marvel Studios) y es aún mejor que la primera. La animación es más fluida y el juego de géneros sigue siendo fantástico. Nébula tiene un gran arco argumental y Happy Hogan es el protagonista de un episodio perfecto para la temporada navideña”.

Nerds of Color. “Acabo de ver los dos primeros capítulos de What If temporada 2. Son extremadamente entretenidos e intrigantes. El primer episodio de la serie de Marvel empieza con un thriller oscuro que sigue a Nébula y lo que pasaría si se uniera a la Corporación Nova. Pero el segundo episodio tiene un tema más festivo que no voy a desvelar. Solo diré que es divertido”.

Variety. ”Acabo de ver los dos primeros episodios de What If temporada 2. La animación de Marvel Studios es impresionante. El especial navideño está lleno de guiños a la temporada y a las películas navideñas. Atentos al homenaje a Jungla de Cristal. Y la banda sonora de Laura Karpman es impresionante”.