What If...? 2 | ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie de Marvel?

What If...?, la primera serie animada del UCM no estrenará su segunda temporada este 2022, así lo ha manifestado Marvel este viernes en la Comic-Con de San Diego.

Este anuncio se da a conocer junto con el primer tráiler de la nueva serie para Disney Plus I am Groot y detalles de las próximas producciones como Marvel Zombie, Spider-Man: Freshman Year y X-Men 97.

Si bien por ahora, no se conocen mayores detalles de la trama de los nuevos episodios, un informe de Total Film sugiere que la segunda temporada contará con Hela, Captain Carter, Scarlet Witch, Iron Man, Black Widow, y Doctor Strange, entre otros personajes en la misión de salvar el multiverso, un universo a la vez.

La primera entrega, explora lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico ocurrieran de forma distinta.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de What If...?

La segunda temporada de What If...? fue aplazada hasta principios del 2023, sin fecha establecida por el momento, sin embargo, se confirmó que fue renovada para una tercera entrega.