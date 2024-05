“The Boys”, la exitosa serie dramática ganadora de un Emmy, reveló finalmente el primer avance de su cuarta temporada, la cual traerá de regreso a Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara y Claudia Doumit.

Tras los sucesos de la tercera temporada, en donde finalmente Butcher y Soldier Boy se enfrentaron a Homelander, terminando con la supuesta muerte de Queen Maeve, quien tras perder sus poderes comenzó una vida alejada de los supes con su novia Elena.

Por otra parte , Victoria Neuman la congresista anti “supe”, es realmente Head-Popper y va por la presidencia de los Estados Unidos.

Revisa el tráiler de The Boys 4 a continuación

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de The Boys?

La cuarta temporada de “The Boys” debutará el 13 de junio de 2024 con tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal para culminar con un épico final el jueves 18 de julio. La temporada de ocho episodios se transmitirá exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

¿Qué pasará en la nueva temporada?

En la cuarta temporada de The Boys, el mundo enfrenta peligros inminentes. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval, mientras Homelander consolida su poder. Pero eso no es todo, ya que nuevos integrantes se suman a The Seven, quienes serán cada vez más malignos.

Butcher, con apenas unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su posición como líder de “The Boys”. El equipo restante está cansado de sus mentiras. Ante el creciente peligro, deben encontrar la manera de trabajar juntos y salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde.

El elenco de “The Boys” está encabezado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti. La cuarta temporada dará la bienvenida a Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.