La actriz Sophie Turner, reconocida mundialmente por su interpretación de Sansa Stark en la exitosa serie Game of Thrones, está de regreso con Joan, una nueva producción basada en hechos reales sobre la “Madrina del crimen” que llegará a una popular plataforma de streaming.

La serie reveló recientemente la fecha en que llegará a la pantalla con sus primeros capítulos, los cuales estarán disponibles en Universal+.

¿Cuándo se estrena Joan?

La serie de seis episodios estará disponible en Chile y tendrá su estreno en la plataforma de streaming el próximo 3 de diciembre.

Revisa el tráiler a continuación

¿De qué trata la serie?

La producción narra la vida de Joan Hannington, una de las ladronas de joyas más famosas del mundo, apodada “la madrina del crimen” en la década de los 80.

Hannington participó activamente en la realización de la serie, colaborando con la showrunner para incluir detalles inéditos sobre su vida.

¿Quién fue Joan Hannington?

Creada por la guionista Anna Symon y dirigida por el galardonado Richard Laxton, esta miniserie de seis episodios está inspirada en las memorias de Hannington, tituladas I Am What I Am: The True Story of Britain’s Most Notorious Jewel Thief.

El libro detalla su experiencia como ladrona y las circunstancias que la llevaron a este estilo de vida. En la serie, se explorará la transformación de Joan, desde ama de casa hasta una figura central en el mundo del crimen, ambientada en los años 90.

La producción comienza narrando los problemas en su vida personal en donde su pareja se involucra con personas peligrosas, lo que pone en riesgo la vida de ella y su hija. Esto hace que Joan decide dejar a su hija en un hogar temporal para poder mantenerla a salvo y trabajar para darle una vida mejor.

Sin embargo, todo se complica y poco a poco dará un giro radical a su vida. La historia no solo retratará los elaborados y sofisticados robos que le dieron su apodo, sino también las motivaciones personales detrás de sus acciones. La serie ofrecerá una mirada profunda a “la otra cara” de una de las criminales más célebres de Inglaterra.

Con esta producción, Sophie Turner se embarca en un papel desafiante que promete destacar tanto por su intensidad como por su complejidad.