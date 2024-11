Recientemente llegó a la pantalla Dune: La profecía, la serie del universo de Duna que cuenta con seis episodios que se estrenan semanalmente en Max.

La producción está ambientada en el vasto universo de Duna, creado por el célebre autor Frank Herbert, Duna: La Profecía nos transporta 10,000 años antes de la llegada de Paul Atreides.

La historia sigue a dos hermanas Harkonnen en su lucha contra fuerzas que ponen en peligro el futuro de la humanidad, mientras sientan las bases de la legendaria secta conocida como las Bene Gesserit.

Mark Strong adelanta la nueva serie

El actor que interpreta al emperador Javicco Corino reveló lo que se viene en esta temporada. “Corrino es el primer Emperador Padishah, por lo que la responsabilidad de manejar esta frágil paz, manteniendo a raya a todas las casas, todas las casas quieren participar en el comercio de especias que él tiene que administrar, recae sobre sus hombros”.

“Es muy difícil, porque es un mundo en el que todos compiten por ser el líder, y él esencialmente tiene que intentar asegurarse de que todo se mantenga bajo control. Tiene que manejar la volatilidad, los deseos de todas estas diversas casas, mientras que al mismo tiempo permite el comercio de especias, que está, como aprendimos en el primer episodio, bajo amenaza. Es un trabajo complicado”.

Sobre lo que más le atrajo de esta producción Strong explicó: “Es la fuente de la mayor parte de nuestra ciencia ficción moderna. Fue escrita en los años 60, originalmente por Frank Herbert, y existe el argumento de que Star Trek, Star Wars y todas esas cosas se basaron en los libros originales que escribió”.

“Él inventó un mundo increíblemente complicado, así que involucrarse en algo que intenta contar la historia de ese mundo fue realmente atractivo”.

Asimismo, añade: “Además, por lo general, si tienes un personaje como un emperador que está a cargo de todo, es capaz de controlarlo todo brillantemente. Lo que me encanta de él es que no lo es. Tiene inseguridades y no está completamente seguro de si es muy bueno en manejar lo que sucede a su alrededor, incluso si parece estar fuera. Eso me atrajo”.

Asimismo, se refiere a la intensa lucha de poder en su propio matrimonio. “Son un equipo más que una pareja romántica, y eso crea sus propios problemas. Nos damos cuenta de que ella proviene de un mundo muy diferente al de él, por lo que su actitud hacia sus responsabilidades como pareja real difiere”.

“Está rodeado de mujeres poderosas. Su hija quiere ser parte de la hermandad y convertirse en una que diga la verdad. La serie trata principalmente sobre mujeres. Se trata de las Bene Gesserit”.

“Se trata del poder de las mujeres, no solo de su poder sobrenatural, sino del hecho de que son la mano oculta del poder detrás del trono. Él no está en contra de ellas porque lo estén manipulando y no se dé cuenta de sus planes”.