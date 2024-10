La actriz Sophie Turner, conocida por su papel como Sansa Stark en la exitosa producción Game of Thrones, regresa a la pantalla con “Joan” una nueva serie basada en hechos reales, la cual llegará a popular plataforma de streaming.

A pesar de que la fecha de estreno no ha sido revelada, recientemente se revelaron nuevos detalles sobre la historia que está próxima a llegar a la pantalla, al igual que las primeras imágenes.

¿A qué streaming llegará Joan?

Universal+ ha anunciado el próximo estreno exclusivo en Chile de Joan, una intensa serie de drama criminal protagonizada por la aclamada actriz nominada al Emmy.

Esta producción narra la vida de Joan Hannington, la ladrona de joyas más famosa del mundo, considerada “la madrina del mundo criminal” en la década de los 80. Además, Joan Hannington colaboró con la showrunner para ofrecer detalles inéditos sobre su vida en esta producción.

¿Quién fue Joan Hannigton?

Creada por la reconocida showrunner y guionista Anna Symon (The Essex Serpent, Mrs. Wilson) y dirigida por el galardonado realizador Richard Laxton (Bodies, Accused), esta mini-serie se inspira en las memorias de Hannington, tituladas I Am What I Am: The True Story of Britain’s Most Notorious Jewel Thief.

Su vida ha sido objeto de interés público, por lo que en libro narra su experiencia como ladrona y los motivos detrás de sus acciones.

En sus seis episodios, la serie explorará la transformación de Joan, desde su vida como ama de casa hasta su inmersión en el mundo del crimen ambientada en la década de los 90s.

Los elaborados robos de Hannington, realizados con gran sofisticación, le otorgaron el apodo de “la madrina del crimen”. Joan no solo abordará los delitos de su protagonista, sino también las motivaciones que la llevaron a cometerlos, mostrando así “la otra cara” de una de las criminales más célebres de Inglaterra.