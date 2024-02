La esperada película “El Reino del Planeta de los Simios” que marca el regreso de la saga, acaba de estrenar su primer tráiler durante el Super Bowl LVIII, en el cual la trama se desarrolla cientos de años después de los acontecimientos de “La Guerra del Planeta de los simios” (2017).

En este nuevo mundo, como muestra el avance, los simios son la especie dominante, mientras que los humanos llevan una vida salvaje, alejados de la civilización.

Los simios que gobiernan el mundo se encuentran buscando tecnología humana antigua, mientras un simio ayuda a una joven humana a poder lograr su libertad.

¿Cuándo se estrena El Reino del planeta de los simios?

La cinta llegará a la pantalla el próximo 24 de mayo. Revisa el tráiler a continuación.

¿Cuál es la trama de la cinta?

Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, William H. Macy y Dichen Lachman protagonizan la película del director Wes Bal.

La saga de películas de Simios tuvo su inicio en 1968 con “El planeta de los simios“, dirigida por Charlton Heston y basada en la novela de 1963 de Pierre Boulle, seguida de 4 cintas como parte de la producción original, culminando con la Batalla por el planeta de los simios, estrenada en 1973.

Mientras que el 2001, el primer remake de la cinta llegó a la pantalla de la mano de Tim Burton, y 10 años después continuó con la saga reboot, que comenzó el 2011 con Rise of the Planet of the Apes, seguida de Dawn of the Planet of the Apes y War fot the planet of the Apes, siendo el Reino del planeta de los Simios la cuarta de la historia.

Casi tres siglos después de los eventos narrados en “La guerra por el planeta de los simios” (2017), las civilizaciones simias han florecido en el oasis al que César lidero, mientras que los humanos han regresado a un estado primitivo y salvaje.

Cuando Proximus Caesar, el líder simio, distorsiona las enseñanzas de César para esclavizar a otros clanes en la búsqueda de tecnologías humanas remanentes, Noa, un chimpancé común, emprende un desgarrador viaje acompañado de Nova, una joven humana. Juntos, buscan determinar el destino tanto de los simios como de los humanos.