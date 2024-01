Deadpool 3 es la nueva película que se suma pronto al Universo Cinematográfico de Marvel Studios. Y es que la tercera entrega de la película protagonizada por Ryan Reynolds viene llena de sorpresas siendo la más importante la participación y regreso de Hugh Jackman como Wolverine.

Tras haber visto una pausa en sus grabaciones debido a la huelga de actores de Hollywood terminando el año se retomó el trabajo y ahora Reynolds nos sorprendió al anunciar que finalmente las grabaciones se habían terminado.

Esto quiere decir que ahora a la película le espera un periodo de postproducción ante de finalmente llegar a las salas de los cines.

¿Cuándo se estrena Deadpool 3?

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Ryan Reynolds informó a sus seguidores que finalmente las grabaciones de Deadpool 3 habían finalizado, pero eso no es todo y es que también reveló la fecha de estreno de la película.

Deadpool 3 llegará a las salas de cine el próximo 26 de julio de 2024, en solo unos escasos 6 meses. Esta llegaría a los cines chilenos un día antes el 25 de julio debido a que los estrenos en nuestro país y Latinoamérica los días jueves.

Sentidos mensajes

Como te mencionamos, Ryan Reynolds publicó un mensaje en sus redes sociales en dónde agradeció al equipo por todo el trabajo realizado en la tercera parte de Deadpool.

“El traje oculta sangre. También sudor… Pero hoy, con el cierre de Deadpool, son principalmente lágrimas. Un agradecimiento gigante y eterno al elenco y equipo de nuestra película que lucharon contra el viento, la lluvia, huelgas y a @thehughjackman… todo bajo el firme liderazgo de @slevydirect. Tuve la oportunidad de hacer una película con mis amigos más cercanos y eso no sucede muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio…“, se lee en la publicación.

Otro de los que también decidió dar un mensaje sobre el final de las grabaciones fue Hugh Jackman y es que el actor también publicó un mensaje en sus redes sociales.

“¡¡¡Qué viaje!!! Me ha encantado cada minuto de hacer esta película. Bueno, no el entrenamiento y la dieta, sino el otro 93,2%. Al mejor elenco y equipo, ¡gracias! Para dos de mis mejores amigos, Ryan Reynolds y Shawn Levy, literalmente no podría haber hecho esto sin ustedes. ¡Literalmente! El 26 de julio no puede llegar lo suficientemente pronto. Es hora de afeitarse“, escribió junto con un video de él afeitandose.

¿Se viene tráiler?

Ahora que por fin se terminaron las grabaciones es muy posible que veamos un tráiler o un teaser tráiler de Deadpool 3 pronto. Y es que se rumorea que veremos el primer adelanto de la tercera entrada durante el Super Bowl en febrero de 2024 el próximo 11 del mes. Y es que es bastante probable que veamos un teaser tráiler de la película durante el mediotiempo del partido.