¿Cuándo sale un nuevo capítulo? The Idol causa controversia tras su estreno en HBO Max

Cuando se anunció que Sam Levinson sería la mente maestra de “The Idol”, causó gran expectación por esta nueva historia que impactaría a los suscriptores del sitio. Así mismo, el anuncio de su paso por Cannes y contar como protagonistas a Lily Rose Deep y Abel (The Weeknd), dejó en claro que venía un gran estreno. No obstante, tras el lanzamiento de su primer capítulo la crítica y controversia se apodera de la producción dividiendo la opinión de los fans. Un relato que podría sorprender o decepcionar: es el dilema de The Idol. Por ese lado, te contamos cuándo se estrena un nuevo episodio.

¿Cuándo se estrena el segundo episodio de “The Idol” en HBO Max?

El domingo 11 de junio se estrena el segundo capítulo de “The Idol”.

El segundo capítulo se estrena en Chile a las 21:00 horas.

Se ha comentado sobre lo simple o poco informativo del primer episodio de la serie, aunque otros suscriptores indicaban que solo era una introducción de lo que se venía. Tras este escenario de comentarios, solo nos queda saber en cómo terminará este thriller controversial entre los críticos y la prensa especializada.

“The Idol” recibe bajas calificaciones e impacta la audiencia con su crudeza

LA Times afirma que la serie de Sam Levinson (el creador de Euphoria) no es tan shockeante como intenta ser, a pesar de su explicito contenido sexual y personajes autodestructivos. El periódico dice que Levinson tuvo la intención de presentar a Lily Rose Deep, (hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis) y el escándalo para enganchar al público, pero que no es lo que cree que es. Sin embargo, aquellos comentarios no sostienen nada constructivo ya que se cuestiona su trayectoria solo por ser hija de famosos, cuando su talento actoral ha sido evidente en otras proyectos cinematográficos que ha participado.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, el consenso de las críticas dice que todo es “tan florido y sórdido como la industria que busca satirizar, The Idol se coloca en un pedestal con un estilo desenfrenado pero se marchita bajo los reflectores”. La plataforma le entregó una calificación del 27%, que es la más baja para una serie de HBO en la historia.

Pero cabe recordar que solo es el primer episodio, debemos ver en totalidad el relato que se vendrá en pantalla para poder emitir juicios del proyecto.