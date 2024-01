¿Cuándo sale Masters of The Air y dónde ver? La espera serie protagonizada por Austin Butler

Hay una nueva producción cinematográfica que promete sorprender a los seguidores del cine. Se trata de una nueva serie bélica llamada “Masters of The Air”, protagonizada por Austin Butler, Callum Turner, y Anthony Boyle, entre otros.

Este proyecto contará con Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman, como productores, prometiendo así, resaltar la autenticidad en estas icónicas batallas aéreas a gran escala y con destacadas secuencias de acción, ampliando así la visión sobre el conflicto que marcó el mundo entre 1939 y 1945.

Por ese lado, se dio a conocer cuándo se estrena esta serie por streaming. A continuación te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena Masters of The Air y dónde verla online?

La esperada serie “Masters of the Air” está programada para su debut el 26 de enero de 2024 en Apple TV+. La serie se inaugurará con dos episodios iniciales, seguidos de nuevos capítulos que se lanzarán cada viernes hasta el 15 de marzo de 2024. Este título se presenta como una cita obligada para los entusiastas de la historia bélica, llevando consigo la garantía de calidad respaldada por Tom Hanks y Steven Spielberg.

¿De qué se trata Masters of The Air y dónde verla online?

En sintonía con su título, y basándose en el libro del mismo nombre escrito por Donald L. Miller, la serie explorará la narrativa de los hombres pertenecientes al 100th Bomb Group (conocido como el “Bloody Hundredth”), mientras se embarcan en arriesgadas misiones de bombardeo sobre la Alemania nazi. Enfrentarán desafíos que incluyen las gélidas condiciones, la escasez de oxígeno y el terror del combate a una altitud de 25,000 pies.

Tal como lo mencionamos anteriormente, el drama nos sumergirá en una historia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda que será un estreno que dará que hablar, debido al destacado equipo creativo que está detrás de esta producción.

Cabe señalar que, la serie “Masters of the Air” no se limitará a narrar las proezas bélicas. Promete explorar el drama humano al enfocarse en el impacto psicológico y emocional de los eventos en sus protagonistas.

Según la sinopsis oficial, señala lo siguiente: “Algunos fueron derribados y capturados, otros heridos o asesinados. Algunos afortunado lograron volver a casa. A pesar de sus destinos individuales, todos pagaron un precio”.