Este domingo 12 de marzo se vivirá en la noche la premiación de los Oscar 2023. Ceremonia que premia lo mejor del cine y que entre sus favoritas, está la película Elvis.

Dirigida por Baz Luhrmann (El Gran Gatsby), y protagonizada por Austin Butler como Elvis Presley y Tom Hanks como su representante el Coronel Tom Parker; la historia sigue los primeros años del cantante hasta su trágica y temprana muerte tras ser consumido por las drogas y el alcohol.

¿De qué se trata Elvis?

Siguiendo las últimas biopic como Bohemian Rhapsody o Rocketman, Elvis también intenta meter toda la vida del artista en dos horas de metraje. Arriesgado sobre todo por resumir y darle importancia a toda la historia de una figura épica de la música estadounidense.

Claro que una de las críticas que tuvo Elvis fue cómo se contó la historia, ya que se vio desde la perspectiva del Coronel (Hanks) y no del mismo Presley. Por lo mismo es que muchas veces se desaprovecha ahondar aún más en la figura del artista y se va más por el lado del representante. Algo quizás errado considerando que Tom Hanks fue hasta nominado por los Razzie tras su mala actuación.

Pero quien se lleva todos los aplausos es Austin Butler, que logra encargar a Elvis de una forma casi perfecta, mezclando la voz con los bailes y músico. Llegando a emocionar y viralizando varias partes de las películas, el gran punto alto es justamente Elvis en la cinta.

Recorriendo desde que se dio a conocer en los escenarios, su enfrentamiento con la televisión de la época y hasta la misma política que se negaba a mostrar a un hombre moviendo la pelvis en TV; hay momentos emotivos de la película y también otros intensos como los últimos años de Presley en Las Vegas. Hasta llegar a su trágica muerte y con un final épico con la última actuación que tuvo en público.

¿Podrá ganar un Oscar Elvis?

Elvis está nominada en las categorías de mejor película, mejor actor, mejor diseño de producción, mejor montaje, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor sonido.

Las dos primeras son las más relevantes, sobre todo la de actor protagónico donde Austin Butler pelea mano a mano con Brendan Fraser (The Whale). La interpretación de Butler ha traspasado fronteras y no solo es lo más destacado de la cinta, sino que enaltece la figura del actor entre los mejores de la actualidad.

Sin duda una batalla peleadísima con Fraser, donde cualquiera de los dos podría ganar. A favor de Austin está la increíble interpretación de un personaje icónico, tanto de sus cosas positivas como negativas; además del esfuerzo por lograr su tono de voz, canto y también aprender a bailar o tocar instrumentos como el Rey del Rock.

En contra, puede ser justamente la película en su totalidad. Las malas decisiones de dirección o que el guión le haya dado tanto protagonismo al Coronel Parker, es que se pierden muchos momentos de profundidad de Elvis Presley y la película en sí no lo acompaña tanto como debiese.

En cuanto a las otras categorías, sin duda que Elvis puede llevarse más de una estatuilla como en el diseño de producción, vestuario o sonido; aunque el enfoque estará en la de mejor actor. En cuanto a la de mejor película, difícilmente pueda hacerle pelea a Todo en todas partes..., The Fabelmans o The Banshees of Inisherin.