Una nueva producción llega a los cines del país. Se trata de la icónica película “Men Girls” más conocida como “Chicas Pesadas”, uno de los filmes que marcó a quienes la vieron en su adolescencia por sus marcados personajes juveniles que destacan la cultura norteamericana estudiantil. Asimismo, esta historia regresa a la gran pantalla pero en formato musical, creando así un nuevo formato que vuelva a encantar a los seguidores de la cinta.

Con un nuevo reparto, Mean Girls: El Musical, pretende cautivar a los espectadores con una moderna adaptación cinematográfica. De ese modo, cabe señalar que también se presentarán dos actores que estuvieron en el film original. A continuación, sin más preámbulo el elenco de la cinta es el siguiente:

Este es el reparto de Mean Girls: El Musical

Angourie Rice como Cady Heron

Nuestra protagonista es claramente Cady Heron, una joven que se aventura por primera vez en una escuela pública después de haber recibido educación en casa en África, es ahora encarnada por Angourie Rice. Mientras Lindsay Lohan desempeñó este papel en la película original, Angourie Rice, conocida por su destacada actuación en “The Nice Guys”, “Mare of Easttown”, “The Beguiled” y producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ahora asume el desafío de dar vida al personaje.

Reneé Rapp es Regina George

Regina George, la adinerada líder de “Las Plásticas” (The Plastics), el influyente grupo popular que domina todo el instituto de Cady, ahora está bajo la interpretación de Reneé Rapp. Anteriormente representado por Rachel McAdams, este papel recae ahora en Reneé Rapp, reconocida cantante y también conocida por su participación en la serie de HBO “La vida sexual de las universitarias”.

Auliʻi Cravalho como Janis ‘Imi’ike

Janis ‘Imi’ike, antes fue la mejor amiga de Regina pero ahora desprecia todo lo que representa la millonaria, se alía con Cady para devolverle a la Reina Abeja un poco de su propia medicina.

Antes interpretada por Lizzy Caplan, Auli’i Cravalho será la encargada de intepretar al personaje. Auli’i Cravalho, conocida por su trabajo en “Moana”, “The Power”, “Crush” y “All Together Now”, asume el desafío de dar vida a Janis en esta nueva entrega.

Tina Fey como Sharon Norbury

Tina Fey regresa a la pantalla con su papel original de “Mean Girls” (2004) como la Sra. Norbury, la profesora de matemáticas en la North Shore High School.

La reconocida estrella, con una amplia trayectoria en Hollywood, ha dejado su huella en proyectos como “Date Night”, “The Invention of Lying”, “A Haunting in Venice”, así como en series notables como “30 Rock” y “Only Murders in the Building”.

Bebe Wood como Gretchen Wieners

Gretchen Wieners, una de las integrantes destacadas de “Las Plásticas”, es conocida por propagar rumores en la escuela y, en el fondo, enfrentar desafíos relacionados con su propia imagen.

Bebe Wood asume el papel de Gretchen, destacándose también en otros proyectos como “Love, Victor” y “A Merry Friggin’ Christmas”, entre otros films.

¿Quiénes completan el elenco de Mean Girls: El Musical?

Tim Meadows como el director Duvall, quien retoma su papel de la película original

Christopher Briney como Aaron Samuels

Jaquel Spivey como Damian Hubbard

Jenna Fischer como la Sra. Heron

Busy Philipps como el Sr. George

Jon Hamm como el entrenador Carr

Ashley Park como Madame Park

Mahi Alam como Kevin Ganatra

Connor Ratliff como el señor Rapp

¿Cuándo se estrena?

1 de febrero de 2024.