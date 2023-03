¡Con Meryl Streep y Paul Rudd! Only Murders in the Building 3 estrena impactante nuevo avance

Una serie que no te puedes perder es Only Murders in the Building. Con un elenco de lujo, la producción regresa al streaming con una tercera temporada llena de acción y suspenso. Conoce su avance oficial y fecha de estreno.

A continuación, damos a conocer el clip oficial de los nuevos episodios que podrás ver por Star +.