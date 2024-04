The Metal Fest 2024: Dan a conocer los horarios del line up para ambos días en Chile

Metal Fest, el esperado festival musical, acaba de anunciar los horarios en que se presentarán las reconocidas bandas nacionales e internacionales sobre los escenarios Hell Stage y Devil Stage del Movistar Arena durante el 20 y 21 de abril.

Grandes bandas como Anthrax, Toxic Waltz, Soen, Exodus, ya confirmaron su participación en el gran evento que está por comenzar.

¿Cuáles son los horarios de Metal Fest?

20 de abril

Devil Stage

In Extremo, la banda alemana de folk metal, abrirá la jornada a las 14:00, seguida de Exodus, la agrupación de thrash metal formada en 1979, detrás de hits como Toxic Waltz, Blacklist y Strick of the Beast. A las 16:30, Sepultura, banda brasileña de thrash metal formada en 1984 por los hermanos Max e Igor Cavalera subirá al escenario.

Soen subirá al escenario a las 17:45 horas, el grupo sueco formado por el exbaterista de Opeth, Martin López. Los artistas alemanes de Gamma Ray, banda de power/speed metal, se presentarán a las 19:15 horas, mientras que Killswitch Engage, la banda de metalcore fundada en 1999 en Westfield, subirá al escenario a las 20:45 horas.

La banda encargada de cerrar la jornada será Emperor, la banda noruega de black metal se presentará a las 22:30 horas.

Hell Stage

En ese escenario abrirá la jornada Battlerage a las 13:00 horas, seguido de Necrodemos a las 14:45 y Vastator a las 16:00 horas. Derrumbando Defensas subirá al escenario a las 17:45 y Sadism a las 19:45. Cerrando la jornada estará Dogma, agrupación de Groove Metal chilena, a las 20:15 y el último número del día estará a cargo de Dorso, banda chilena de thrash metal, a las 21:45.

21 de abril

Devil Stage

Forbidden abrirá la jornada a las 14:00 horas, seguido de Dark Tranquillity a las 15:15 horas, sigue Amorphis a las 16:30 horas y Biohazard 17:45 horas. Overkill se presentará a las 19:15 horas, Within Temptation a las 20:45 horas y cerrando la jornada en ese escenario estará Anthrax a las 22:30 horas, banda estadounidense de thrash metal detrás de hits como Bring the Noise, I am the Law, Madhouse y Caught in a Mosh.

Hell Stage

Parasyche abrirá la jornada en ese escenario a las 13:00 horas, seguido de Total Mosh a las 14:45 horas, Dark God a las 16:00 horas, Cerberus a las 17:15 horas, Alto Voltaje a las 18:45 horas y cerrando la jornada estará Bonebreaker a las 20:15 horas y Atomic Agressor, banda chilena de death metal, a las 21:45