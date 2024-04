La edición 2024 del "The Metal Fest Chile" contó con la destacada presencia de Anthrax, Emperor, Within Temptation y Sepultura, entre otros.

Este fin de semana se llevó a cabo la edición 2024 del “The Metal Fest”, evento que reunió a una gran cantidad de metaleros en el Movistar Arena, mismo recinto que ha albergado las otras ediciones del festival.

Esta versión del evento -la 5° desde su creación en 2012- tuvo un promedio de 10.600 asistentes por día según informó la organización y contó con la participación de destacadas bandas internacionales como Anthrax, Emperor, Within Temptation y Sepultura, además de las nacionales, Dorso, Atomic Aggressor y Bonebreaker, entre otras.

The Metal Fest se consolida en Chile ofreciendo mucho más que música

El evento metalero por excelencia volvía este 2024 a realizarse en dos jornadas, al igual que sus primeras versiones (2012 y 2013) y sin duda es el año de la consolidación.

De la mano de The FanLab, el Metal Fest tomó un giro importante en su desarrollo este año, convirtiéndose en mucho más que un festival de música, donde además del “Devil Stage” (escenario principal) y el “Hell Stage” (escenario secundario) nos encontramos con diversas otras actividades dentro del recinto del Parque O’Higgins, como locales de comida, bares abiertos y el esperado “BeerGarden” con dos diferentes puntos en el recinto.

Eso no es todo, porque también podías encontrarte con diversos puntos de venta de merchandising oficial, además de una zona de emprendedores, encontrabas camisetas con diseños especiales, póster, discos de tu banda favorita y miles de elementos con las inconfundibles calaveras que acompañan a todo metalero.

Sin embargo, el gran atractivo de esta edición fue la firma de autógrafos, donde al más puro estilo de los grandes festivales, podías conseguir la firma de los integrantes de diversas bandas presentes como OverKill, Forbidden, In Extremo, Exodus y Pentagram, entre otras.

En cuanto a lo musical, The Metal Fest se consagró como un evento imperdible para los amantes del género, siendo un lugar único donde puedes encontrar a bandas emergentes de la escena nacional, como a consagrados nacionales e internacionales.

The Metal Fest Noche 1:

Entro los puntos altos de la primera jornada estuvo Sepultura, la banda brasileña que celebra 40 años de trayectoria –y que anunció su regreso a Chile para el 2025- marcó el peak de público de la jornada 1 en el Devil Stage, siendo quizás el único punto en contra de la jornada, lo temprano en que salieron -16:30 horas-, ya que perfectamente contaban con la trayectoria para cerrar una noche.

El escenario principaltambién contó con la presencia de Emperor –cerró la primera noche-, Killswitch Engage, Gamma Ray, Soen, Exodus e In Extremo, mientras que en el Hell Stage hicieron lo propio los nacionales de Dorso, Dogma, Sadism, Derrumbando Defensas, Vastator, Necrodemon y Battlerage.

The Metal Fest Noche 2:

Indudablemente, el peak de la segunda noche fue Anthrax, la gran cabeza de cartel de este evento se hizo presente a las 22:30 horas de este domingo 21 de abril en el Devil Stage y realizaron un show con once canciones de gran calibre, repasando sus mayores éxitos como Madhouse, Got The Time y Antisocial, entre otras, provocando una verdadera locura en el público presente, quienes fieles a su estilo, armaron uno de los mosh más grandes e imponentes de esta segunda jornada.

Además, se hicieron presente Whithin Temptation, Overkill, Biohazard, Amorphis, Dark Tranquillity y Forbidden en el Devil Stage, mientras que en el escenario local estuvieron Atomic Aggressor, Bonebreaker, Alto Voltaje, Cerberus, Dark God, Total Mosh y Parasyche.

