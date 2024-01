El 2024 empezó rápido para Marvel Studios, que estrenó este 9 de enero en Disney Plus la serie Echo. El personaje de los cómics y que debutó como uno de los antagonistas de Hawkeye en 2022, tuvo su debut en solitario en una producción que ya generaba dudas del comienzo.

Y es que sin prestarle atención a los haters que han destrozado a películas como The Marvels por motivos más allá de la calidad; Echo sí generaba dudas al tener su serie propia. Algo que se disipó al saber que Kingpin y Daredevil aparecerían en ella.

Crítica de Echo: Marvel Studios sigue sin convencer

¡Atención! A continuación hay spoilers de la serie Echo. Si aún no la ves o no quieres enterarte, lee bajo tu propio riesgo.

Es imposible no analizar Echo sin prestarle atención a la actualidad del UCM. La cantidad de series y la baja en la calidad de sus producciones en temas como las historias o lo más evidente como los efectos especiales, le han traído problemas a Marvel Studios.

Críticas en algún punto desmedidas y en otros correctas, hoy no viven un gran momento y cada serie o película los pone contra la espada y la pared de la opinión de los fans o críticos.

En ese contexto, este 10 de enero llegó Echo con sus 5 capítulos. Una serie de un personaje secundario de una producción más o menos popular como Hawkeye, pero que generó expectativas por el anuncio del regreso de Vincent D’Onofrio una vez más como Kingpin y también Charlie Cox como Daredevil.

Ambos personajes que triunfaron en la serie emitida por Netflix y que son de los más populares por sus interpretaciones, levantaron de alguna manera el interés por Echo. Pero, ¿es suficiente?

La serie comienza con una retrospectiva de la historia de Maya López (Alaqua Cox), introduciendo tanto su origen como a su familia. Una historia trágica donde muere su madre en un accidente y se aleja de sus abuelos junto con su padre para partir a Nueva York.

Hasta la media hora del primer capítulo hay un detalle más amplio del personaje que se vio en Hawkeye, con cameo de Daredevil incluido en una intensa pelea y el recuerdo de Clint Barton (Jeremy Renner) poniéndola contra Wilson Fisk.

Hasta ahí todo bien, hasta que volvemos al presente y a la huída de Maya tras “matar” a Kingpin, a su pueblo natal en Omaha. Es ahí es cuando Echo cae y bastante para levantarse recién en el tercer episodio. La falta de un objetivo y un enganche para seguir viendo la serie es evidente, con problemas de guion en contar una historia atractiva y recayendo todo en la protagonista que le cuesta bastante generar una conexión con el espectador.

¿Vale la pena Echo?

La acción sin duda es el fuerte de la serie con escenas bastante intensas, pero sin ellas falta totalmente una historia lo suficientemente importante. Además, las visiones al pasado de los nativos y ancestros de Maya quedan demasiado fuera de lugar y quedan sobrando más que otra cosa.

Por momentos, Echo quiere abarcar y representar demasiado como un mensaje a cierto grupo. Quizás en Estados Unidos puede ser más significativo, pero al resto del mundo hay bastante extrañeza de cómo se presenta la temática de nativos americanos.

Efectivamente el personaje tiene ese origen en los cómics, pero recién al cuarto y quinto episodio hay cierto contexto en la serie. Y en cómo se desarrolla y termina en el último capítulo, se aborda de manera muy extraña.

Entrando en materia de spoilers, el desarrollo que se le da a Echo parte siendo un personaje de acción y más callejero como el tipo de Daredevil. Y que termine como un ser de luz que le hace un psicoanálisis a Kingpin para derrotarlo queda demasiado fuera de lugar.

Nadie dice que Marvel Studios no pueda entregar mensajes a ciertos grupos, pero un personaje que ya es relevante inclusivamente por ser sordomudo; en cinco capítulos de menos de una hora parece abarcar demasiado y llevando a Maya a un desarrollo muy diferente del que se postula en un inicio.

Da la sensación de que o es Kingpin su origen o el de la tribu Choctaw; pero los dos chocan demasiado y el de su tío Wilson Fisk tiene mucho mejor desarrollo, sobre todo gracias a la actuación de Vincent D’Onofrio.

Al final se juega demasiado al límite con ser una serie inclusiva forzadamente, justo cuando en redes sociales el motivo del hate a muchas producciones y no solo de Marvel, es ese.

Otros puntos que dejan con gusto a más es por ejemplo es el montaje y sobre todo el ambiente. Tener a la primera heroína representativa de las calles, sacarla totalmente de Nueva York para llevarla a su pueblo donde no hay ninguna ambientación destacable no parece una buena decisión o al menos que se justifique.

Desaprovechar lo que puede ser ese conflicto con Kingpin y mafiosos como sí lo hizo Hawkeye; fue una oportunidad perdida. De hecho la mejor acción de la serie se realiza en este recinto de eventos y patinaje; que pudo ser en cualquier ciudad del mundo.

Ya después la serie recae en problemas que te sacan un poco de la historia y son demasiado incrédulos. ¿Si Maya es tan reservada y forajida, por qué rayos todos tienen su número de teléfono para enviarle mensajes? ¿o en serio en 20 años Kingpin nunca quiso aprender lenguaje de señas y prefirió que le inventaran un aparato poco creíble?

Ok, digamos que en verdad no le importa aprenderlo porque es malo. Pero no tiene sentido con la preocupación que le da el villano a Maya, a punta de perdonarle que casi lo mata, y no haya aprendido al menos un par de señas.

También el desarrollo de Echo es muy deficiente, si al cuarto capítulo sí se plantea irse con Kingpin para ser la reina de Nueva York y tras ver un fantasma de su mamá; ahora ama a su familia. O ya hay detalles que son de montaje, como demasiadas escenas andando en moto en calles con cero escenografía.

No se trata de tirar hate por hate, no es una pésima serie como Secret Invasion que tenía demasiadas expectativas. Con Echo no existían por lo que la “caída” es menor, pero el hecho de promocionarla con los regresos de Fisk y Daredevil (este último es solo la escena de pelea que se publicó como promoción), también la dejan sujeta a esto.

Echo termina queriendo ser muchas cosas. Homenaje a los pueblos nativos, la inclusión de una protagonista sordomuda o traer de regreso a Kingpin.

Por momentos la serie mejora y hay situaciones que sí son interesantes, pero luego recaen en cosas que termina arruinando la experiencia. Tanto así que el final termina siendo un resumen de las cosas malas de Echo.

Y aquí volviendo con los spoilers, el viaje de Maya a obtener poderes y que además los pueda traspasar a su amiga y su abuelita, ya queda totalmente fuera de lugar. O que se proyecten sus ancestros al lado de ella. El cambio de lo callejero a lo casi onírico queda muy extraño, y una pelea final con Kingpin que es un animal en la batalla, se reduce a dejarlo indefenso mostrándole su pasado.

Aunque Echo no queda entre las peores series de Marvel como She-Hulk o Secret Invasion; sí queda muy lejos de lo que pudo ser. Y vuelve a plantear si Marvel Studios entendió las fallas que han tenido haciendo demasiados proyectos de baja calidad. Solo el tiempo lo dirá.