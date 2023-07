“Warrior” está de regreso a las pantallas. La producción basada en una historia escrita por la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, y posteriormente convertida en una serie por su hija Shannon Lee, la serie ya mostró sus primeros cuatro capítulos de su nueva temporada. Si no sabes de este interesante relato, te contamos todos los detalles de este nuevo proyecto de streaming y sus personajes.

Estos son los personajes de Warrior, la nueva serie de HBO Max

Si has visto la serie, conocerás la mayoría de sus personajes, no obstante, si aún no la ves, pues te contamos el reparto de la nueva producción del sitio streaming.

Ah Sahm (Andrew Koji)

Un experto en artes marciales que anda en busca de su hermana Xiaojing y termina convirtiéndose en uno de los principales luchadores del tong de los Hop Wei.

Mai Ling (Dianne Doan)

Originalmente conocida como Xiaojing, es la hermana mayor perdida de Ah Sahm, que tras su huida de China se convirtió en la pareja y mano derecha del líder del tong Long Zii y controla en secreto al grupo mafioso.

Long Zii (Henry Yuk)

Líder del tong homónimo que compite directamente con los Hop Wei, está casado con Mai Ling y realiza lo impensado por mantener la paz para evitar desencadenar una guerra.

Padre Jun (Perry Yung)

Este personaje es el Líder del tong Hop Wei, uno de los dos grandes grupos mafiosos que controlan Chinatown, compra a Ah Sahm a los esclavistas para convertirlo en uno de sus subordinados.

Joven Jun (Jason Tobin)

El hijo de Padre Jun, amigo de Ah Sahm y uno de los jóvenes lugartenientes de los Hop Wei, está especializado en el combate con cuchillos.

Wang Chao (Hoon Lee)

Es un misterioso contrabandista y comerciante del mercado negro que permanece neutral, haciendo negocios con todas las bandas criminales de Chinatown.

Dan Leary (Dean Jagger)

Un fornido y orgulloso tabernero que lidera la facción irlandesa, presionando constantemente con actos violentos para que se expulse a la mano de obra china y se le dé trabajo a sus compatriotas.

Bill O’Hara (Kieran Bew)

El sargento al mando del escuadrón de policía en Chinatown, siempre metido en problemas por su adicción a apostar.

¿De qué trata Warrior en HBO Max?

La serie narra la historia de Ah Sahm, un inmigrante chino que llega a Estados Unidos para poder encontrar a su hermana Xiaojing, pero al llegar al país termina siendo vendido a los Hop Wei, una de las mafias chinas más peligrosas de San Francisco.