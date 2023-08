Algo había pasado en las últimas horas en Gran Hermano que los ánimos habían cambiado entre algunos participantes, pero no fue hasta este jueves que Chilevisión mostró una pelea que se tenía guardada.

Todo partió con una prueba que le dio GH a Pincoya, que consistía en convencer a sus compañeros del reality para lanzarse desnudos a la piscina. ¿El premio? Cigarros, una cena, un video de su familia y subir de 25 a 30 millones el premio al ganador del programa.

Jennifer logró convencer a Rai, Fran, Rubén, Lucas y Coni para tirarse un piquero como Dios los trajo al mundo, cumpliendo a cabalidad la prueba. Esto fue anunciado a todos los participantes, y con un extra de un asado para toda la casa.

Grandes noticias pero que de inmediato algo pasó, ya que ni Jorge ni Trinidad se mostraron contentos con la noticia. Una mala cara que continuó cuando Pincoya decidió repartir los cigarros entre quienes la acompañaron a tirarse un piquero.

El Mister Chile de la nada se molestó, ya que no le dieron un cigarro a Alessia, y fue a encarar a Constanza, aunque fue Jennifer quien repartió los cigarros. La conversación terminó en pelea rápidamente, sobre todo porque Coni encontró insólito que Jorge viniera a quejarse cuando él ni siquiera quiso participar para ayudar a Pincoya.

La pelea terminó con una de las favoritas de la gente en modo basada, criticándole a Jorge que a ella no la defendió de esa manera cuando la trataron mal en el reality.

“A veces no te entiendo, encuentro nada que ver la actitud que estás teniendo. Me parece que tuvieron una actitud super negativa, malas caras cuando vinimos a hacer la actividad.

“Es injusto, no se lo ganó sola (Pincoya el premio), no la llamaron tampoco (A Alessia para darle un cigarro). No se trata de ser justiciero, si te lo hicieran a ti harías lo mismo“, le dijo Jorge a Constanza.

Pero esas palabras no le gustaron nada, a lo que respondió “me han hecho hueas peores y tú te has quedado callado, no me vengas con eso Jorge porque me han hecho hueas y te has quedado callado, no me has venido a defender a mi. Me tiene hasta las hueas esta huea, defienden a los suyos pero cuando le toca a uno y se ensañan con uno, no dicen nada”.

