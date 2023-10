El encargado de abrir los fuegos de la noche dedicada a la artista puertorriqueña fue Metalingüistica (Diego Quilodrán Espejo), el freestyler chileno tenía los méritos y la conexión para estar en el escenario del Caupolicán por su colaboración con Miko en su sencillo “Kachipun” lanzado en 2022.

Minutos más tarde de la presentación del chileno apareció Young Miko entre los gritos de la fanaticada chilena, comenzando así uno de los shows que cierran su gira Trap Kitty World Tour.

Young Miko hizo perrear al Caupolicán

La noche del jueves 26 de octubre será díficil de olvidar para los fanáticos de Young Miko en Chile y es que la rapera puertorriqueña hizo vibrar al público chileno derrochando sensualidad con su clásicos pasitos de perreo.

Miko entró al escenario cantando uno de sus grandes éxitos “Putero”, logrando encender de inmediato al público del Teatro Caupolicán, recinto que la sorprendió con un llenó total quedando sold out desde que comenzó la venta de entradas para el show.

La cantante se mostró en todo momento emocionada y agradeció en varios instantes, al terminar algunas canciones se tomaba el espacio para dedicar al público que la emocionó hasta las lagrimas con mensajes de apoyo y amor en las pancartas colgadas desde las plateas.

Miko desplegó sus mejores éxitos marcado por su EP Trap Kitty, hizo perrear a los asistentes con “Big Booty”, sacó sus mejores pasos con “Dispo” colaboración con Karol G que apenas comenzó a sonar fue coreada de inmediato por el público.

No podía faltar el momento que esperaban todos, “Chulo Pt.2” canción que comparte con Bad Gyal y Tokischa, que causó furor y no dejó a nadie indeferente sin poder seguir los pasos y el flow desbordante de la puertorriqueña.

“Wiggi” fue otro de las canciones más coreadas, Young Miko sacó el esperado pasito del asereje del famoso trend de TikTok y que todo el publicó replicó sin dejar de bailar.

Uno de los momentos más emocionantes para todos, fue cuando cantó “Lisa”, tema especial para la joven promesa del trap, ya que dicho sencillo tiene más de 50 millones de reproducciones y logró posicionar a Miko, como la primera puertorriqueña en ingresar una canción en solitario en el Top 200 Global de Spotify en el puesto 115.

Pero la noche no solo fue perreo, porque la emoción desbordó a la cantante cuando el público ubicado de platea alta hizo un lindo gesto, encendiendo luces con los colores de la bandera de la comunidad LGTBIQ+.

Young Miko soltó algunas lagrimas y no dudó en agradecer a nuestro país: “Chile no puedo darles las gracias, no tengo las palabras para que ustedes me entiendan como ustedes me hacen sentir… no hay nada en la vida que se compare con el amor que ustedes me dan, definitivamente ha sido una noche muy especial”.

Pero no solo eso porque tuvo palabras sobre el cierre de su gira Trap Kitty World Tour: “Estoy muy feliz que he podido compartir el cierre del tour con uno de los públicos más bonitos del mundo, sin duda alguna”.

La noche finalizó con nada más ni nada menos que uno de los temas más importantes para la artista “Classy 101” con Feid: “Vamos a cerrar esta noche en alta, quiero que la canten a todo pulmón conmigo esta es muy especial”, canción elegida para culminar la noche de Young Miko en el Caupolicán.