Los espectáculos en nuestro país siguen sin parar. Ahora, está a punto de aterrizar el cantante estadounidense, Beck, quien se presentará este martes 28 de noviembre en Teatro Caupolicán para brindar un espectáculo memorable para quienes desean escuchar sus grandes éxitos como “Loser” o “Dreams”.

El artista, compositor y multinstrumentista de 53 años, saltó a la fama en los años 90 donde se dieron a conocer sus letras cargadas de libertad y existencialismo. De ese modo, actualmente hay entradas con descuento para asistir a su concierto que promete ser una jornada especial para los amantes de la música.

¡Entradas en oferta! El espectáculo de Beck en Chile

Para comprar entradas de Beck en Chile, debes dirigirte a la plataforma Punto Tícket. Los precios son los siguientes:

PALCO B$ 115.000

PALCO C$ 115.000

PALCO D$ 115.000

PALCO E$ 115.000

CANCHA$ 69.000

PLATEA BAJA$ 74.750

PLATEA ALTA$ 51.750

SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE$ 74.750

Cabe señalar que existe un descuento de un 20% en las entradas hasta agotar el stock de 1000 tíckets. Este beneficio es pagando con tu tarjeta de Banco de Chile o, también si pagas en dólares, puedes acceder a un 25% de descuento en las entradas. Asimismo, la rebaja y el copago con Dólares-Premio sólo aplica para el valor del boleto, no considera el cargo por servicio.

¿Cuáles son los horarios del concierto de Beck?

¡Atención fanáticos! El espectáculo del intérprete de “Super cool” comienza a las 21 horas. Previo a su show, se presentará la banda apertura Zebra 93, a las 20 horas, y la apertura de puertas inicia a las 19 horas.

¿Cuáles son las recomendaciones?

De acuerdo con las recomendaciones de Lotus Producciones, es importante mantener un respeto y consideración en el concierto de Beck en Chile. Asimismo, los consejos son los siguientes:

Evitar Filas: Para eso, la idea es que llegues con anticipación y tengas tu entrada descargada.

Llegar en transporte público: El estacionamiento más cercano queda ubicado en Metro Matta.

¿Cuáles son los objetos prohibidos?

Los objetos que no están permitidos de ser ingresados son los siguientes:

Botellas de todo tipo

Encendedores

Cámaras con lente intercambiable

Objetos cortopunzantes

Gas Pimienta

Selfie Sticks

¿Cuáles son las grandes canciones de Beck?

Para finalizar, queremos dar a conocer un top 3 de las mejores canciones del artista, según nuestro gusto. Sin más preámbulo, comenzamos a continuación.

Loser: N°3

Esta canción contiene un ruido muy pegajoso y armonioso. Su ritmo es genial y contiene una letra que, aunque pueda parecer un poco extraña, es sin duda una crítica a la normalidad de la vida, a la urbanidad y sobre todo al consumismo.

De esta forma, el intérprete se excluye de esta “farsa capitalista” y se denomina como un perdedor y, si eres un fracasado en este mundo, mejor matarse y ser libre.

Dreams: N°2

Este hit es mucho más existencial, nos habla del no ser influenciables o de creer cosas ficticias. Más que nada, es creer en si mismo y anhelar la libertad. Asimismo, la canción se llama “Sueños”, de ese modo, sabemos que en los sueños nos muestran cosas que muchas veces no son reales sino más bien, miedos personales. No obstante, el tema musical señala que debemos salir de esas esferas y enfrentarse a la realidad.

Devils Haircut: N°1

Para nosotros, esta es la mejor canción del artista ¡Disfrútala!