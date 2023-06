Muere Alan Arkin, reconocido actor que ganó un Oscar por Little Miss Sunshine

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo y es que se informó que el actor Alan Arkin murió a los 89 años en Estados Unidos según lo que dió a conocer su familia la tarde de este viernes.

El actor fue reconocido por su papel en Littler Miss Sunshine en donde interpretó al abuelo Edwin, uno de los personajes favoritos de la audiencia.

Ganador de un Oscar pero también gran padre, abuelo y bisabuelo

En un comunicado compartido por la familia a la cadena de NBC News se comunicó la triste noticia.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo cariñoso, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”

La causa de muerte del actor no fue revelada por la familia y se informó que el actor falleció durante esta semana en Estados Unidos.

El actor ha tenido una reconocida carrera actoral en Hollywood y se adentró en el mundo del espectáculo en Broadway. Pero el actor tuvo su debut en el cine en 1966 con un papel en “The Russians Are Coming, the Russians Are Coming” película con la cual fue nominado al Óscar a mejor actor y al Globo de Oro.

A pesar de varias nominaciones al premio más importante del cine como “The Heart Is a Lonely Hunter” en 1968, no fue hasta el año 2007 que se llevó el premio y es que el actor ganó la estatuilla gracias a su papel del abuelo Edwin en Little Miss Sunshine.

Estuvo a punto de ganar nuevamente la estatuilla gracias a su papel en Argo durante 2011, pero no le ganó a los demás competidores.

Su carrera en el cine no fue lo único destacable ya que Arkin también publicó un total de 6 libros y escribió y dirigió dos cortometrajes. Asimismo protagonizó la serie “100 Centre Street” y ha aparecido en series como “Pentagon Papers”, “Escape from Sobibor” y “Chicago Hope”, entre otros más.

Asi, el actor es recordado como uno de los grandes actores de Hollywood y deja un gran legado a sus hijos los actores Adam, Anthony y Matthew Arkin.