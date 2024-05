Durante un evento de Pandora, la reconocida marca de joyería danesa, en donde estuvo presente la conductora de televisión, Carola de Moras, en donde fue consultada por el Festival de Viña y la posibilidad que Karen Doggenweiler se convierta en la nueva animadora del certamen luego de que Mega se quedará con la licitación del evento artístico.

Durante el evento que tuvo como fin ofrecerle una experiencia especial como antesala en el Día de la Madre, donde las figuras célebres invitadas compartieron un rato agradable con sus respectivas madres, en donde le regalaron piezas de joyería de la colección que lanzó la compañía.

Carolina de Moras habla sobre Viña y su nuevo proyecto radial

Recientemente, se reveló que Mega se quedó con la transmisión del Festival de Viña por los próximos 4 años, por lo que se rumorea que la nueva animadora del evento será Karen Doggenweiler.

Acerca de si le gustaría ver a la conductora de Mucho Gusto en la quinta Vergara y con quien le gustaría que hiciera pareja en el escenario, Moras, quien fue la animadora del Festival de Viña durante 4 ediciones, señaló: “Qué difícil con qué hombre la verdad que no sé, pero sí me gustaría verla, sí, por supuesto creo que la Karen es algo que ha deseado por mucho tiempo y que se le ha ido como escapando de donde ella va”.

“Está siempre ubicada, así que creo que es una gran oportunidad y yo creo que para todos los animadores vivir la experiencia de viña es algo que es necesario que uno al final, pero que es algo como deseado dentro de los animadores. Yo le deseo lo mejor a Karen, súper bien por ella y acá estoy yo para poder darle todos mis ayudas, consejos o lo que sea que necesites“

Carola de Moras y su trabajo en Radio Pauta

Sobre su trabajo en la radio y cuáles son las diferencias positivas en comparación a la televisión, De Moras comentó: “Estoy feliz en radio pauta. Me encanta estar en la radio y claro, la diferencia es que tienes más libertad de la radio”.

“Es un programa igual franqueado de día a día, pero todo es más fácil, ligero, uno puede improvisar y reírse también mucho más y la radio tiene esa libertad que al final es un poquito gratificante también y expresiva”, agregó.

Acerca de si tiene interés en volver a la televisión, la reconocida animadora expresó que le gustaría volver a un espacio en donde sienta que es un aporte.

“En un lugar en el que me pueda desarrollar y seguir creciendo. Lo que sea que yo me desafíe es muy emocionante vivirlo, por lo menos me gusta la oportunidad de crecer, a mí me gusta sentir que estoy intentando y moviéndome en terrenos nuevos, así que si el día de mañana se presenta esa oportunidad yo feliz”, señaló al comunicadora.