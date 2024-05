Uno de los escándalos más fuertes de la farándula nacional tendría un nuevo e inesperado giro, esto luego de que en el panel de Zona de Estrellas revelaron que Camila Andrade y Francisco Kaminski habrían terminado su relación a pocas semanas de su inicio.

Hace pocas semanas, Kaminski y su ex esposa Carla Jara, estuvieron presentes en Podemos Hablar en donde hablaron sobre su polémico quiebre. En el espacio, el animador confirmó que estaba en una relación con Andrade, la cual comenzó tras el término de su matrimonio, mientras que la ex Mekano, acusó a su ex pareja de infidelidad.

Andrade y Kaminski, eran los conductores del programa de La Red “La Caja de Pandora”, pero luego que se destapó el escándalo, ambos dejaron el espacio.

¿Terminaron Camila Andrade y Kaminski?

En el programa de Zona Latina, el periodista Pablo Candía se refirió al supuesto quiebre. “La pareja que habría terminado su incipiente relación, y digo incipiente porque no habrían durado más de dos meses o un mes, confirmados como juntos, es nada más ni nada menos que Camila Andrade y Francisco Kaminski”.

“Es una información que está en desarrollo, y digo habría porque tengo que seguir reporteando, pero ya es algo que está circulando en varios medios de comunicación… Es un rumor que no podíamos dejar pasar”, agregó.

Las confesiones de Kaminski

Hace menos de dos semanas, Francisco Kaminski estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde negó infidelidad a Carla, pero reconoció que hubo coqueteo con su compañera de trabajo, pero no infidelidad, agregando que su error fue no terminar antes su relación con Jara.

“Los matrimonios terminan por dos personas, no hay una tercera, el compromiso era mío y de la Carla y nosotros obviamente que una de ambas partes no estaba bien, por algo se fija en otra persona, no es por alguien”, expresó en el espacio.

Añadiendo: “Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade y eso también siento que es un cargo injustamente, súper duro. Ella también se merece unas disculpas, yo también la metí en este tema”.