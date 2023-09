Este domingo nuevamente conoceremos a una nueva eliminada de la casa de Gran Hermano, Mónica, Constanza y Jennifer (Pincoya) podrían abandonar la casa más famosa del mundo luego de casi tres meses de encierro y estar completamente aislados de la realidad.

Desde que inició el reality este cuenta con un panel de expertos para analizar las conductas, conflictos, amores, y estrategias en la casa estudio. Sin embargo, hace unos días atrás Arturo Longton confirmó su renuncia al panel de Gran Hermano dejando en el programa estelar a Francisca García-Huidobro, Michael Roldán y Nicolás Quesille.

Conoce a continuación lo que sucederá con el puesto de Arturo Longton en el panel del reality más famoso del país luego de su renuncia.

¿Quién reemplazará a Arturo Longton en el panel de Gran Hermano?

Agradecido de la producción Arturo Longton confirmó su renuncia a su puesto en el panel de Gran Hermano luego de varias semanas participando y dando su opinión muchas veces impopular causando el disgusto con los televidentes que siguen el programa. Además comentó que su participante favorito en la casa era Raimundo y que espera que le siga llendo bien al programa de Chilevisión.

“Se portaron un siete conmigo, a todo el equipo, son una maravilla, nada que decir. Espero que el reality le siga yendo increíble porque la está rompiendo” enfatizó Longton en sus redes sociales.

Tras su salida el canal no ha anunciado quién tomará el puesto del ex chico reality durante los días que el panel asiste al estudio de Chilevisión, sin embargo, la producción está constantemente invitando al panel a los ex participantes del reality, como ocurrió el lunes pasado que fue de invitado Lucas Crespo al programa conducido por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez luego de la salida de Francisca Maira la última eliminada de la casa más famosa del mundo.