Anuel AA se ha convertido en uno de los cantantes urbanos puertorriqueños más exitosos del último tiempo, luego de ganar diversos premios, sumar 33 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumular millones de vistas en Youtube.

Además este año el artista se encontraba realizando una exitosa gira con la cuál ha acumulado millones de dólares de ganancia, sin embargo, la vida le puso una nueva prueba y tuvo que ser operado de urgencias durante la noche del día sábado.

Anuel AA preocupa a sus fans por delicado estado de salud

Fue el mismo cantante puertorriqueño que anunció en su cuenta de Instagram que debió ser operado de urgencia de apendicitis, además les comunicó a sus seguidores que su nuevo EP titulado “Rompe Corazones” se iba a posponer debido a su actual estado de salud.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que importa”, explica el cantante de reggaetón a través de Instagram.

Asimismo entregó información sobre su nueva música y señaló “Rompe Corazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa que va a pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, se que llevan esperándome”

Cabe señalar que el cantante inició su carrera mientras se encontraba cumpliendo condena en la cárcel, por lo que continuó diciendo:

“yo me jodi con cojones pa’ recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la elite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logre desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar…Los amo, manténganme en sus oraciones y vamos a dejar en manos de Dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, Gracias” finalizó Anuel.