El pasado domingo 10 de marzo se realizó en Estados Unidos la premiación de los Oscars 2024. Con esto conocimos a los premiados de los mejor del cine de la última temporada del 2023.

Oppenheimer resultó ser una de las grandes ganadores de la noche. Y es que adquirió un total de siete estatuillas durante la ceremonia entre las que se encuentra Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

Además, Poor Things también logró llevarse cuatro estatuillas logrando así posicionarse como una de las favoritas de esta temporada.

Pero eso no es todo y es que las extranjeras The Zone of Interest y Anatomy of a Fall también lograron triunfar durante el fin de semana llevándose sus respectivos premios.

¿Dónde ver Anatomía de una Caída?

Hay buenas noticias para los cinéfilos y es que recientemente Amazon PrimeVideo anunció que estrenará algunas de las ganadoras de los Oscars en su plataforma de streaming.

Con esto, Anatomía de una Caída y La Zona de Interés llegan al streaming durante este mes de marzo. En concreto Anatomía de una Caída se estrenará el próximo 21 de marzo en PrimeVideo.

Hay que recordar que Anatomía de una Caída llegó a los cines chilenos el pasado 1 de febrero de este año. Así tras un pequeño paso por las salas finalmente se podrá disfrutar de la película en la comodidad del hogar gracias a PrimeVideo.

Y es que la cinta de Justine Triet se ha consolidado como una de las mejores del año con una historia simple sobre un juicio a una mujer por el supuesto o posible asesinato de su marido en un chalé en los Alpes Franceses.

Al ser una historia tan bien armada es que la cinta se ganó el Oscar a Mejor Guión de este año. Y es que Sandra Hüller, su protagonista, incluso fue nominada por su papel de Sandra Voyter.