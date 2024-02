El cine ha usado la temática de los juicios o las investigaciones de un crimen cada año y en diferentes formatos. Desde el inicio de las películas sobre muertes que esta trama es recurrente. Por lo que es increíblemente extraño como Anatomía de una caída llegó a sorprender e innovar en el cine.

La cinta dirigida por Justine Triet, directora que ya está nominada a mejor dirección en los Oscar y que co-escribió también la historia; llega a los cines chilenos este 1 de febrero acompañada de todo el ruido mediático que ha generado.

Sus nominaciones a los Premios como mejor película, directora, guion original, actriz principal y montaje son solo una evidencia del sorprendente drama que es Anatomía de una caída.

Comentario de Anatomía de una caída sin spoilers

La historia nos presenta a Sandra (Sandra Hüller), una escritora que vive en una casa alejada de todos en París junto a su esposo Samuel y su hijo Daniel, quien es parcialmente ciego.

Pero todo se vuelve cuesta arriba cuando el hombre cae de la casa y muere, siendo encontrado por el niño junto a su perro Snoop. Historia que nos presentan solo en los primeros 5 minutos de la película y que con ello, parte un juicio no solo de los personajes, sino también de los espectadores.

Y es que Anatomía de una caída nos presenta en detalle cómo se pone en jaque una misteriosa muerte y a sus culpables, recayendo todo en Sandra.

Pero la producción tiene matices que la convierten en algo único, no solo por el manejo de la música y los mismos silencios para meternos en la tensión de los protagonistas o incluso la incomodidad, sino por el increíble guion a cargo de la misma directora y Arthur Harari.

Las pistas sobre el caso no son como cualquier película de crimen, y es que es realista a más no poder y no por eso se vuelve poco llamativa o predecible, sino todo lo contrario.

Vemos cómo trabajan en un juicio en el que nosotros somos parte del jurado, y vamos conociendo de a poco la historia de este matrimonio, sus problemas y cómo se relaciona con la muerte de Samuel.

No hay viajes al pasado para saber cómo era su relación, no nos muestran absolutamente nada que no vayan conociendo los mismos jueces y que se nos presentan como pruebas demasiado ambiguas y poco aclaratorias. Exactamente como se debe sentir un juicio en la vida real.

No son muchas las películas que se te pasan volando y te dejan pegado a la pantalla del cine como Anatomía de una caída; donde nuestro papel de espectadores omnipresentes se rebaja a lo más mínimo. Solo sabemos lo que los abogados y la fiscalía quieren contarnos.

En uno de los tantos increíbles monólogos que tiene Sandra, ella misma explica que un juicio no se trata sobre la verdad y son solo situaciones exageradas al máximo para encontrar un culpable.

Esta interpretación es un ejemplo del realismo que tiene la cinta sobre un caso que bien sucede cada día. No se trata de encontrar el culpable, quizás ni siquiera de mostrar la inocencia, sino solo de uno de tantos juicios que buscan sus propios intereses: sembrar una duda razonable.

Sandra Hüller, quien está nominada a mejor actriz, logra una interpretación que solo por ella ya valió la pena ver Anatomía de una caída y de por qué debes verla en cines. El drama, la tensión, la culpa y lo humana que puede ser una persona en una situación así, es lo que la actriz demuestra.

Sin entrar en muchos spoilers, hay una escena de una pelea entre audio y acciones que solo por esos minutos, hace que Hüller merezca todas las nominaciones y premios que pueda o ya consiguió.

Anatomía de una caída se estrena en cines este jueves 1 de febrero y desde ya es una cinta a poner atención en la cartelera.

Crítica y explicación del final de Anatomía de una caída

¡Atención! A continuación hay spoilers de Anatomía de una caída. Si aún no la ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo

Es imposible no hablar del final y de cómo se desarrolla la película, por lo que comentaré en unos párrafos sobre esto con spoilers, por lo que estás más que advertido.

Lo que hace tan única a Anatomía de una caída; es como al final de la película no se molestan en mostrarnos qué pasó realmente, nunca lo hacen. Y de alguna forma, así es la vida.

No estamos en todos lados, ni en el diario vivir ni menos en un juicio como este que tan aprovechados son por la televisión y los medios hoy en día. Nos cuentan historias, nos exageran, nos relatan; otras personas crean realidad en nuestra opinión. Y la vida no es como el cine, donde podemos ver qué pasó en la escena anterior o nos muestran el final. No hay final en Anatomía de una caída, solo cosas que pasan.

No hay un acto explícito de ni siquiera dejarnos con la duda. Es lo que es, así es la vida y eso es justamente lo hermoso de esta película.

Vemos cómo Sandra finalmente es declarada inocente de la muerte de su esposo, y la teoría del suicidio toma fuerza gracias al testimonio de Daniel. Y es que el estúpido experimento que hizo al darle pastillas a su perro, nos dan la suficiente credibilidad para entender que al menos dice la verdad sobre sus sospechas en el suicidio de su padre.

Además de la conversación que tuvo con él en el auto cuando llevaban a Snoop a su perro, viendo las imágenes pero escuchando a Daniel parafrasearlo. Y es que hay que recordar que estamos en un juicio, no tenemos la habilidad de ir al pasado y poder ver qué realmente está diciendo Samuel.

Con eso es suficiente para sembrar la duda y que Sandra salga en libertad. ¿Realmente es inocente? No tenemos idea, es algo que solo ella sabe. Y nosotros como jurado, como meros espectadores de esta historia tal como en la vida real; tenemos que definir nuestra opinión solo en base a lo que podemos ver o escuchar.

Un retrato crudo de lo que puede ser una situación dramática como esta; donde no importa qué pensemos. Solo importan los hechos o la ausencia de estos. Con una historia así, si no se lleva el premio a mejor guion original en los Oscar (compite con Maestro, The Holdovers, May December y Past Lives), bueno, realmente no sabré en qué creer.