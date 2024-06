"Parived no se quería ir de la casa": Periodista cercano a Tonka lo destruye por Caso Relojes

Este viernes se estrena un nuevo episodio de Podemos Hablar, en donde entre los invitados del programa que conduce Julio César Rodríguez se encuentra el periodista Sergio Jara, quien ha seguido de cerca el “Caso Relojes“ y entregará nuevos detalles de la investigación que involucra a Marco Antonio López, también conocido como Parived, y su ex pareja, animadora Tonka Tomicic.

El periodista entregó nuevas aristas del caso luego de que la animadora declaró por primera vez como imputada la semana pasada. “Ella hasta ahora estaba al margen de la investigación, no tenía la carpeta investigativa donde están las intercepciones telefónicas, sus cheques, entre otras cosas. Ahora si puede tenerlo, y en función de eso da esta declaración en calidad de imputada”, expresó en el programa Jara.

Las revelaciones de Jara sobre Parived

El periodista señaló que el relato de la animadora se basa en que “sus bienes, sus cheques, estaban en manos de Parived… y, por lo tanto, todos los ilícitos que se cometieron son responsabilidad de él y no de ella”.

Agregando que “y si esto Parived lo hubiese aclarado hace dos años, un año o hace tres años prestando declaración, ella habría quedado rápidamente despejada del tema y probablemente seguiría animando un estelar de televisión”. Revelando además que la entrevista que Parived dio a “La Tercera” no le fue informado a Tonka.

Asimismo reveló que cuando se realizó el allanamiento en la casa que ambos compartía, la animadora aprovechó para irse. “Ya venían discutiendo la separación, ella ya venía con la sensación que debía separarse… Parived no se quería ir de la casa”, agregando que actualmente él sigue viviendo en el lugar, bebiendo café en lugares del sector y cambiando su aspecto físico visitando el gimnasio y cortándose el pelo.

El periodista también revela que hubo un intento por evitar que la animadora declarara por parte de los cercanos de su ex pareja. “Hubo intento de que Tonka no declarara ante la Fiscalía por parte del círculo de Parived… se hicieron algunas gestiones para que eso no sucediera”.

Ya que con su declaración, al decir que el control absoluto de las finanzas, los cheques y la sociedad, lo tenía él, detalla el periodista, Tonka “entrega” a Parived a Impuestos Internos. “Cuando enfrente juicio (faltaría cerca de 30 días) va a tener que declarar ante un juez, pero el fiscal tendrá en sus manos la declaración de Tonka y, por lo tanto, cuando diga yo no tenía el control de esto, se va a enfrentar con su ex esposa”.