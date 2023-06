Ya no queda nada para el estreno de Secret Invasion en la plataforma streaming del ratón. Con una emocionante historia y el regreso a las pantallas de Samuel Jackson, la producción promete sorprender a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, y a los suscriptores del sitio. Revisa cuándo y a qué hora se estrena aquí.

¿A qué hora se estrena Secret Invasion en Disney Plus?

A continuación, damos a conocer los horarios de estrenos de Secret Invasion en los distintos países:

Este miércoles 21 de junio. Será a las 01:00 AM de México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador; las 02:00 AM de Colombia, Perú y Ecuador; las 03:00 AM Venezuela, Bolivia y Puerto Rico; las 4:00 AM de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile; y las 09:00 AM de España.

¿Cuántos capítulos tendrá Secret Invasion en Disney Plus?

La serie contará con seis episodios:

Capítulo 1: 21 de junio.

21 de junio. Capítulo 2 : 28 de junio.

: 28 de junio. Capítulo 3 : 5 de julio.

: 5 de julio. Capítulo 4 : 12 de julio.

: 12 de julio. Capítulo 5 : 19 de julio.

: 19 de julio. Capítulo 6: 26 de julio.

¿De qué se trata Secret Invasion en Disney +?

Una nueva historia se asoma. Esta vez, Nick Fury se entera de una invasión clandestina de la Tierra por una facción de Skrulls que cambian de forma. Fury se une a sus aliados, quienes se incluyen también, Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos,siendo este último, quien armó su vida en la Tierra. Juntos comienzan una carrera contra el tiempo para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a toda la humanidad.

Secret Invasion ha recibido buenas críticas

“Vi los primeros dos episodios de #SecretInvasion, el programa más maduro de Marvel Studios hasta la fecha. Es refrescante en sus apuestas reales, grandes cambios y su increíble elenco actúa y se apropia de las escenas con diálogo sobre el espectáculo en este thriller de espías”, escribió Rob Keyes de Screen Rant.

“Disfruté los dos primeros episodios de #SecretInvasion. Es un tono único para el MCU: maduro, oscuro y misterioso, te lleva a una historia sobre refugiados y una lucha de poder dentro de los Skrulls. ¡Jackson es fenomenal como siempre junto con el resto del elenco!”, dijo Leo Rydel de Cinemania World.

¿Cuál es el reparto de Secret Invasion en Disney +?

El elenco de la ficción es el siguiente:

Samuel L. Jackson retorna a las pantallas como Nick Fury, mientras que Cobie Smulders vuelve con su rol de Maria Hill. El resto de su reparto se completa con: Ben Mendelsohn, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke y Olivia Colman, y Don Cheadle.