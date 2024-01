No queda nada para el estreno de Griselda, la nueva producción de Netflix que promete sorprender a los seguidores de las historias de narcos, acción y policiacas. Además, cabe señalar que esta serie contará con el regreso de la legendaria actriz Sofía Vergara, quien tomará el papel de una de las grandes empresarias del tráfico de drogas, y antecesora de Pablo Escobar en los años 70.

Incluso se contará con la participación de Karol G dentro del elenco, otorgando una nueva oportunidad artística a la intérprete de “Mañana será bonito”. Asimismo, el debut de la serie contiene diversas expectativas para los suscriptores de la plataforma streaming.

¿A qué hora se estrena Griselda de Netflix?

Griselda hará su debut en el servicio de Netflix el próximo jueves 25 de enero. A continuación, revisa los horarios de lanzamiento en los catálogos de Latinoamérica y España:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 02:00 AM

Colombia, Perú y Ecuador: 03:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 05:00 AM

España: 09:00 AM

¿De qué se trata Griselda? La nueva serie de Netflix

Esta serie abordará el camino hacia el imperio de Griselda, una de las grandes figuras del crimen más relevantes en Colombia. “‘Griselda’ se inspira en vida de Griselda Blanco, una empresaria colombiana inteligente y ambiciosa, madre abnegada y fundadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. La mezcla letal de encanto y brutalidad de la que hace gala Blanco la ayuda a desenvolverse con soltura entre los negocios y la familia, y le granjea el apodo de «la Madrina»”, menciona su sinopsis oficial.

Karol G actúa en Griselda de Netflix

Karol G asumirá el papel de Carla, una confidente y cómplice de la protagonista interpretada por Sofía Vergara. Por ese lado, en conversación con FMDos, la actriz que encarna a Griselda, reveló detalles de su trabajo con la cantante.

“Ella llegaba al set y todos estábamos embobados con Karol G. No solo eso, yo creo que es súper profesional. Ella no es actriz, está comenzando, quiere comenzar a hacer cosas de actuación. Y a mi me pareció espectacular su trabajo”, revela la actriz protagonista.

Para el director de la serie, Andrés Baiz, la esencia de Carolina es propia. «Tiene una autenticidad. Una energía, ella feliz de estar junto a Sofía, las dos colombianas, empoderadas“.

Entre risas, la actriz colombiana Sofía Vergara nos contó qué fue lo mejor de trabajar con Karol G. “Lo más importante, después me dio tickets gratis para verla en concierto”.

Finalmente, Baiz, señala que “fue una belleza en el set trabajar con ella. Como dice Sofía, muy profesional, su personaje es muy bacano, muy chevere como decimos en Colombia”.