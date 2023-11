¡Es un hecho! La Bichota pisará el suelo nacional para brindar un prometedor concierto en nuestro país el próximo 2024, durante el marco de su gira “Mañana será bonito”, tour que ha sido todo un éxito en Estados Unidos.

Por ese lado, Karol G es una de las grandes artistas del momento y seguramente que en Chile presenta una gran cantidad de admiradores y seguidores de su música, por tanto, el recinto debe ser lo bastante grande para que reciba a todo el público asistente.

Si no sabes sobre este gran evento, pues te contamos todos los detalles del concierto de Karol en Chile.

¿Dónde se presentará Karol G en Chile?

La artista colombiana del momento se presentará el próximo 19 de abril de 2024 en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

¿Cuándo sale la preventa de entradas para Karol G en Chile?

¡Atención seguidores y fans de Karol G! Para que comiencen a afirmar sus billeteras, les contamos que la preventa de entradas en exclusiva comienza el próximo lunes 20 de noviembre al mediodía, hasta el martes 21 o hasta agotar el stock de 30.000 entradas. Por otro lado, desde el martes 21 al mediodía comienza la venta general.

Cabe señalar que, quienes compren con Banco Estado en la preventa, tendrán un 20 % de descuento en el valor de su entrada.

¿Qué precio tendrían las entradas de Karol G en Chile?

Aunque el valor de las entradas para el espectáculo de “La Bichota” en el Estadio Nacional aún no ha sido confirmado, la llegada de la cantante a otros países latinoamericanos ha proporcionado indicios sobre el posible costo de los boletos para su show en el país.

Por ese lado, los precios de las entradas de Karol G en Colombia, transformado a peso chileno, nos brindaría el siguiente panorama:

Norte Alta: 151.000 (33.454 pesos chilenos).

Oriental Baja: 479.000 (106.123 pesos chilenos).

Occidental Baja: 597.000 (132.266 pesos chilenos).

Oriental Alta Familiar: 597.000 (132.266 pesos chilenos).

Preferencial: 597.000. (132.266 pesos chilenos)Occidental Alta: 715.000 (158.409 pesos chilenos).

Occidental Alta Vip: 950.000 (210.474 pesos chilenos).

Vip Occidental: 998.000 (221.108 pesos chilenos).

Vip Oriental: 998.000 (221.108 pesos chilenos).

Palcos Vip Oriental: 24.900.000 (5.516.634 pesos chilenos por 10 boletos).

Palcos Vip Occidental: 24.900.000 (5.516.634 pesos chilenos por 10 boletos).

“Mañana será bonito” gana premio Billboard 2023

Sin duda que el álbum de Karol G, se convirtió en todo un éxito en las regiones hispanohablantes y en parte del mundo. Un proyecto discográfico que estrenó dos partes con una temática diferente y que engloba la esencia pura de la “La Bichota”.

De ese modo, el reconocimiento de este álbum se ganó el premio ‘Top Latin Álbum del Año’en los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en Watsco Center de Coral Gables en Miami-Dade.

Al recibir el premio, la destacada cantante no pudo ocultar su emoción, expresando su alegría al entonar fragmentos de la letra de su exitosa canción ‘Mañana será bonito’. Este tema se destacó durante varias semanas en los primeros puestos del ranking musical y se convirtió en una de las más escuchadas del verano en las emisoras de radio de Latinoamérica.

“Estoy listísima para que hagamos un espectáculo y hagamos todas las canciones con este público hoy. Estoy super feliz, estoy super emocionada. Yo creo que con los premios hoy, si los recibo me emociono mucho, y si no los recibo, conozco muchos maestros de la música que no tienen premios igual son grandes y legendarios, pero este premio es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes, para que disfruten”, expresó en la premiación de los Latin Billboard 2023.