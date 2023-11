Se acerca el verano en nuestro país, y por supuesto que también los clásicos festivales de la temporada. Uno de los eventos más importantes a nivel país e internacional es el Festival de Viña del Mar, el cual regresa con una nueva edición, animadores y parrilla programática.

Por ese lado, este viernes 17 se libera la venta general de entradas a través de la plataforma Punto tícket. Asimismo, a continuación te contamos cuáles son los valores.

¿Cuáles son los precios de entradas para Festival de Viña 2024?

El pasado jueves 16 de noviembre se inició la preventa exclusiva para los clientes de Claro, la cual se prolongará durante 24 horas o hasta que se agoten las 4,274 entradas diarias disponibles. Para acceder a este privilegio, es necesario solicitar el código a través de la aplicación Mi Claro.

Asimismo, hoy viernes 17 se libera la venta general de entradas.

Los precios son los siguientes:

Palco $287.500

$287.500 Platea Preferencial $205.620

$205.620 Platea Premium $158.700

$158.700 Platea Golden $131.100

$131.100 Platea General $103.500

$103.500 Galería $39.675

$39.675 Silla de ruedas $39.675

$39.675 Acompañante Silla de ruedas $39.675

En esta versión, la autoridad de la comuna de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, comunicó que todavía falta revelar la identidad de los miembros del jurado para las competiciones, así como la lista de comediantes que ofrecerán entretenimiento humorístico en la Quinta Vergara a lo largo de las seis noches del evento en Ciudad Jardín.

¿Quiénes son los animadores del Festival de Viña del Mar 2024?

En la edición 2023, los animadores fueron María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, no obstante, el comunicador decidió retirarse del evento y así poder dirigirse a otros proyectos. “Siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, así que conversamos con los ejecutivos para que otros conductores puedan vivir esta experiencia”, señaló.

“Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está. Si uno se fija, entre los artistas urbanos están siempre colaborando, y yo viví esa experiencia cuando animó Felipe (Camiroaga) y me hizo partícipe como jurado, también estuve apoyando cuando animó Sergio Lagos y cuando yo animé estaban mis compañeros acompañándome. Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”, concretó el ex animador.

De ese modo, apareció un nuevo nombre para este gran desafío profesional, Francisco Saavedra, conocido y querido conductor de TV, quien en algún momento reveló sus intenciones de llegar a la Quinta Vergara.

“Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo”, aseguró el conductor.

“Sé lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival a toda Latinoamérica”, añadió.

Por tanto, los animadores de esta nueva edición 2024 son María Luisa Godoy y Francisco Saavedra.

¿Qué artistas están confirmados?

Los Bunkers, Alejandro Sanz, Mora, Maná, Manuel Turizo, Men at Work, María Becerra, Young Cister, Miranda!, Anitta y Peso Pluma.