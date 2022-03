Sarah Michelle Gellar tiene claro quién quiere que sea su sucesora para interpretar a Buffy en el reboot de la serie.

Gellar interpretó a Buffy, la Cazavampiros en la icónica serie de los 90s que duró 7 temporadas y emitió 144 capítulos. En la ficción la actriz tuvo el papel de Buffy Anne Summers, una adolescente que se dedica a enfrentar a distintos entes que amenazan con destruir la paz del mundo.

En una entrevista con Evan Ross Katz, autor de Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts para el nuevo libro, la actriz dijo que apoyaría totalmente un reboot de la serie si sucediera y que elegiría a la actriz de Spider-Man y Euphoria, Zendaya, para que tome el papel que la lanzó a la fama.

Cuando se le preguntó quién debería hacerse cargo de su papel protagónico, Gellar respondió: "Yo voto por Zendaya", respondió enfáticamente.

Este mes además se cumplieron 25 años del estreno de la ficción. La protagonista de “Scooby Doo'' compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

"Hoy hace 25 años tuve el honor de presentarle al mundo mi versión de Buffy Anne Summers. Fue una batalla cuesta arriba", escribió junto a la imagen. "Un reemplazo a mitad de temporada, en una nueva red basada en una película, que de ninguna manera fue un gran éxito".

"Pero luego estabas tú. Los fanáticos. Creíste en nosotros. Hiciste que esto sucediera. Tú eres la razón por la que 25 años después todavía estamos celebrando. Así que hoy también te celebramos. #wwbd. "