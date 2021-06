"Yo estaba invitado, pero no fui porque...": El Zafrada revela por qué no participó en MasterChef Chile

Víctor Díaz, conocido como el Zafrada, por el video viral que protagonizó en el año 2010 tras el terremoto y tsunami en Iloca, es uno de los 16 participantes que tendrá El Discípulo del Chef, de Chilevisión. Pero antes el joven rechazó una invitación para ser parte de los competidores de MasterChef Chile, de Canal 13, y ahora entregó las razones tras ese episodio.

En conversación remota a través de Instagram con Karen Saavedra, Jeffry Bastías (ambos, ex MasterChef) y Miel Blanca, ganadora de la primera temporada de El discípulo del chef, el Zafrada entregó detalles de la oferta que le hizo Canal 13 y el motivo por el cuál debió rechazarla.

"Yo estaba invitado a MasterChef, y yo no fui porque tenía que ir solo, y mi mamá no me dejó", dijo sin reparos, reconociendo la razón que le impidió unirse al espacio en el pasado.

"Se lo ganó Chilevisión, la tremenda 'papita', puede ser que hayas tomado una buena decisión", le indicó Bastías.

Ahora, en la segunda temporada de El Discípulo del Chef, Víctor Díaz competirá frente a otras celebridades ya confirmadas: como el comediante Bombo Fica, el actor Felipe Izquierdo; la influencer Gala Caldirola; el representante del trap chileno Kidd Tetoon; la hija del Chino Ríos, Constanza Ríos; la modelo colombiana, Helénia Melán; el bailarín Fabricio Vasconcellos; el actor y emprendedor Álvaro Morales, quien tiene una pizzería de masa madre; y Jacqueline Pardo (madre de uno de los futbolistas más destacados de Chile y actual jugador del Inter de Milán, Arturo Vidal).

Revisa la conversación a continuación: