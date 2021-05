Zack Snyder revela que Warner Bros. le rechazó el cierre para una trilogía de 300

Zack Snyder está a punto de sacar su nueva película de la mano de Netflix, El Ejército de los Muertos, pero anteriormente tuvo un extenso vínculo con Warner Bros. que concluyó con el estreno del Snyder Cut de Justice League en marzo pasado. Por eso, ahora los secretos comienzan a salir a la luz y el director confirmó que el estudio le rechazó un cierre para lo que tenía pensado como la trilogía de 300.

En medio de la promoción de su nueva entrega de zombies, el cineasta contó que escribió un capítulo final para esa cinta durante el encierro por la pandemia, pero su realización fue tajantemente rechazada desde Warner. Todo apunta a que luego del gallito que perdieron con los fanáticos por el corte Snyder, la firma lo único que quería era concluir su labor colaborativa con Zack.

Snyder contó a The Playlist que "durante la pandemia, tenía un acuerdo con Warner Brothers y escribí lo que básicamente iba a ser el capítulo final de 300".

"Pero cuando me senté a hacerlo, acabé escribiendo una película diferente. Estaba escribiendo sobre Alejandro Magno, y acabó convirtiéndose en una película sobre la relación entre entre Hefestión y Alejandro", explicó.

El asunto es que "acabó siendo una historia de amor, así que no encajaba como la tercera película. Pero estaba ese concepto y acabó siendo genial".

"Se llama 'Blood and Ashes' y es una bella historia de amor con guerra. Me encantaría hacerla. Warner dijo que no, ya sabes que ellos no son grandes fans míos. Es lo que hay", sentenció quien ahora es la nueva vedette de Netflix.