Yo Soy Groot, la nueva serie de cortometrajes de Marvel, ya está en línea y se puede revisar en la plataforma Disney+, con sus apenas cinco episodios. La apuesta arroja luces sobre el periodo de crecimiento del personaje que se hizo conocido con el estreno de Guardianes de la Galaxia, gracias a una colección de aventuras. Pero, ¿qué significado esconden los capítulos? ¡Aquí te explicamos los episodios!

Primero que todo, la producción incorpora a varios personajes nuevos e inusuales al portafolio de Marvel.

Mientras que, desde Disney, aseguran que "¡no se puede proteger la galaxia de este pequeño travieso!" y Baby Groot explorará sus días de gloria mientras crecía y se metía en problemas entre las estrellas.

Vin Diesel obviamente continúa con sus labores en el MCU como la voz de de Baby Groot. Mientras los guiones y la dirección está a cargo de Kirsten Lepore.

Yo soy Groot | ¿De qué se trata la serie?

- Los primeros pasos de Groot

Luego de los eventos de Guardianes de la Galaxia Vol. 1, Baby Groot al fin está listo para tratar de dar sus primeros pasos afuera de su maceta... pero descubre que hay que aprender a caminar antes de poder correr.

En la previa al estreno, la directora Kirsten Lepore explicó que "pensé que sería genial comenzar toda la serie con Groot creciendo fuera de su maceta, algo así como una versión suelta de un lapso de tiempo en el que crecen plantas".

"Eso se fusionó con esta idea que tenía de 'Groot vs. arbol', en la que Groot, un árbol sensible, se enfrenta a un árbol no sensible. Realmente jugamos con el estilo de comedia física al estilo Buster Keaton en el que el objeto inanimado siempre gana", añadió.

- El Chiquitín

Groot descubre una civilización en miniatura que cree que el niño árbol, que ellos ven como enorme, es el héroe que han estado esperando.

El segundo episodio conduce al personaje de Diesel hasta un planeta en el que "descubre accidentalmente una civilización de extraterrestres azules en miniatura llamada Grunds".

La idea tras el episodio, según Lepore, es fundamentalmente reflejar la "experiencia infantil de descubrir un hormiguero".

"Más que cualquier otro personaje en los cortos, los Grunds son el tipo de personaje súper simple que personalmente me gusta diseñar. Disfruto del desafío de sacar tanta expresión como puedas con la sutileza de solo puntos negros y una boca. También está esa experiencia infantil de descubrir un hormiguero, y quieres ser amable y amigable, pero también eres muy curioso y empiezas a hurgar y estropear las cosas", puntualizó.

- La búsqueda de Groot

Groot investiga un ruido escalofriante que ha estado acechando el Cuadrante. Al hacerlo, se encuentra cara a cara con Iwua, un extraterrestre inteligente que cambia de forma, y todo culmina en una intensa pelea de baile.

"La semilla de la idea de este corto surgió del juego infantil de imitar, cuando alguien comienza a copiarte y te enojas mucho. Groot se enoja tanto que, en lugar de pelear, hacen una batalla de baile. Básicamente, veamos si este tipo puede seguir el ritmo", reflexionó Lepore.

Además, contó que James Gunn, el director de las películas de Guardianes de la Galaxia, es "la voz del reloj de pulsera/faro, que Groot golpea cuando no funciona bien. Recuerdo que estaba en medio de la filmación y en su hora de almuerzo, y lo condujeron a un trailer para grabar todas estas líneas para nosotros. Es un tipo muy generoso".

- Groot toma un baño

Todos necesitan un tiempo a solas para relajarse y darse un baño, pero no todo sale como lo esperas cuando eres un niño Flora Colossi. Los intentos de Groot por usar juguetes para baño, velas y bombas de baño al final causan un desastre floral de proporciones épicas. Cuando sus hojas crecen del tamaño de unos arbustos, Groot decide hacerse su propio corte de pelo y se pone un poco creativo con su peinado.

Kirsten Lepore cuenta que, en medio de su baño, "desde el principio, estuve muy interesada en las habilidades físicas de Groot: el hecho de que puede brotar hojas y sus extremidades pueden crecer súper largas".

"En este corto, accidentalmente crea esta poción mágica que es como Miracle-Gro para todo el cuerpo. Es como Groot como Chia Pet, que fue un escenario muy divertido para jugar", complementó.

- Magnum Opus

Groot decide pintar un retrato familiar suyo con los Guardianes, pero descubre lo caótico que pude ser el proceso artístico.

"Groot es el niño pequeño solitario de la nave, tratando de averiguar cuáles son sus materiales de arte. no tiene una tienda de arte a la que ir, por lo que solo anda robando cosas de otros", describe Lepore.

En el último capítulo viene el cameo de Bradley Cooper como Rocket, sobre quien la también guionista apunta que "puede ser un poco un padre regaño pero también un amigo con un corazón tierno cuando se trata de Groot".