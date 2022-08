I am Groot | ¿A qué hora se estrena la serie de cortos originales de Marvel en Disney Plus?

I am Groot, la nueva serie de cortos originales de Marvel, está cada vez más cerca de estrenarse en el servicio de streaming Disney Plus.

La producción seguirá las aventuras de Baby Groot, a quien conocimos en Guardianes de la Galaxia 2, luego de que el personaje utilizara su cuerpo para crear un caparazón y proteger a sus compañeros de equipo.

El personaje vivirá diversas experiencias con una gran variedad de nuevos e inusuales personajes en su tierra natal, el Planeta X.

"La serie sigue los días de gloria de Baby Groot creciendo y metiéndose en problemas entre las estrellas" dice su descripción oficial.

¿A qué hora se estrena I am Groot en Disney Plus?

I am Groot, que tendrá cinco cortos en total, debutará este miércoles 10 de agosto en Disney+ en los siguientes horarios:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 2:00 AM

México, Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM