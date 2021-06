Doble de Zalo Reyes responde a quienes lo acusan de soberbio: "Doy de qué hablar y por eso me llaman"

Carlos Caro, el doble del cantante nacional Zalo Reyes y quien participó en el programa de competencia de talentos "Yo Soy", estuvo en contacto con el programa "Zona de Estrellas", en donde se refirió a las comentarios que ha recibido por su paso en el programa y respondió a quienes lo tildan de soberbio.

El cantante fue eliminado hace algunas semanas y en su despedida del espacio comentó expresó alguas frases que no le cayeron del todo bien a los cibernautas quienes se volcaron a las redes para expresar su descontento tildándolo de "soberbio"

Luego de agradecerle al jurado, sus compañeros y a todos quienes hacen posible el programa señaló: "Le doy gracias a cada uno de ustedes, en especial a mi mujer, a mis hijos, me siento digno y seguiré. Llevo 40 años y gracias a Dios me ha llegado mucho trabajo. Estoy esperando que se termine esta pandemia, porque Zalo Reyes hoy es Carlos Caro“, agregó.

Sobre las críticas que recibió, Caro señaló en el espacio de Zona Latina que hace caso omiso a los comentarios negativos. "Todo lo que te tiran, toda la cochina, la inmundicia, la maldad, los garabatos, por imitar a un tipo popular lo escuche hace muchos años de Vasco".

"Todo, todo lo malo que te tiran, toda esa miércoles que te tira, es porque están preocupados de ti, de lo que tu dices. Todo lo malo que me tiran es porque están preocupados de mí. No me afecta, doy de qué hablar y por eso me llaman", enfatizó.

Concluyo señalando: "Por eso eres popular porque das para hablar y están preocupados de ti, mis hijos me dijeron viejo aprovecha esto aunque hablen pestes de ti porque están preocupados de ti, porque eso marca y te van a llamar", señaló el intérprete.