"Tú la cag**, y te vai": Doble de Zalo Reyes desclasifica amenazante comentario de Antonio Vodanovic

Carlos Caro, el imitador de Zalo Reyes, desclasificó el tenso momento en que recibió un amenazante comentario de parte del jurado de Yo Soy, Antonio Vodanovic.

En medio de una conversación con el programa Me Late, el ex participante del espacio de Chilevisión contó que "ahora cuando yo perdí a la niña le pusieron ballet, a mí me tiraron solo. Sin coro, sin ballet, sin nada, con un tema bien conocido".

"Sin comentarios, entré a luchar y sospeché que ellos tenían problemas conmigo. Si ustedes miran, Myriam me mira feo, siempre despectiva. Entonces, yo digo... qué pena que ellos se vayan para otro lado, porque uno les habla de lo musical".

"Ella habla mucho de los colores y el color. La música no tiene color, la música sí es pastosa o eres nítido o tienes clave americana", añadió el músico.

Al mismo tiempo, Carlos resaltó a los jueces de Yo Soy "no le puedes responder en el juego, porque ellos son intocables ahí. Tú respondes y... Miren, ahí afuera, cuando le dije 'Don Antonio, espero que no haya problemas'. Me dijo 'tú la cagai, y te vai'".

"O sea, si yo le respondo en lo musical algo correcto, 'la cagai, te vai'", recalcó el imitador sobre el tenso momento que vivió con el ex animador del Festival de Viña del Mar tras bambalinas.

En la misma línea, el doble del Gorrión de Conchalí contó que "el hombre (Vodanovic) es muy bueno pa fumar y el estudio hediondo a cigarro. Fuma, fuma y fuma. Uno termina de cantar. Se va a un poco de pausa y fuma, fuma. Y pasado el estudio a cigarro. Eso lo vivi afuera. Pero así, no de un caballero. Yo tenía otra imagen de este señor".

"Yo llevo 40 años, hago música, he estado en los mejores estelares con Felipe en la Noche del Mundial, he estado con Mario Kreutzberger en Sábado Gigante, he estado en estelares buenos. Yo hago música", recalcó Caro.