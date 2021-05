"Las excusas no se televisan": Antonio Vodanovic no tuvo piedad con el doble de Zalo Reyes

En un nuevo episodio de Yo Soy, Antonio Vodanovic volvió a hacer de las suyas y no tuvo piedad con el doble de Zalo Reyes, cuando este intentó excusarse por la negativa actuación que había entregado, cuando el programa ya se encuentra en su recta final.

Carlos Caro, el participante en cuestión, recibió duras palabras de parte de un jurado que no el perdonó el bajo nivel del espectáculo, sobre todo después de presentaciones anterior, en que lo había dado todo.

Francisca García-Huidobro detonó todo, comentando que "en el nivel con el que yo me he encontrado... mis compañeros han visto la evolución, yo la verdad es que no. Por supuesto que tienes características de Zalo Reyes. Tienes la voz gastada, los gestos que hace en la boca cuando canta, lo que usa con las manos".

"Sin embargo, para ser justa con las notas que yo he puesto anteriormente, creo que esta no debe ser tu mejor presentación en esta temporada. Seguro que tuviste algunas mejores en las que yo no estuve sentada aquí", puntualizó la jurado invitada.

Myriam Hernández apoyó la moción de García-Huidobro, en tanto que el actor Cristián Riquelme se alzó como el único que salió en defensa de Caro.

Pero la situación no mejoró cuando fue el turno de Vodanovic, quien sacó sus garras sobre todo cuando el imitador de Zalo Reyes osó responder a sus críticas.

"Hoy día, meloso, fruncido en algunas pronunciaciones, con una voz raspada pero como lija. Y lo que dijo Fran es toda la verdad. Ella no ha estado con nosotros, pero esta ha sido tu presentación más baja en cuento a voz. No hubo matices", comentó el ex animador del Festival de Viña del Mar.

Entonces, lo interrumpió Carlos:"¿Me permite? Yo llego a las 7 de la mañana acá, ensayo a las 10 de la mañana, cantar a las 9 de la mañana, lo invito a cantar a las 9, con todo respeto. Esperar hasta esta hora, las 10:30 de la noche...".

Antonio no está para jugarretas y le respondió lapidario: "Perfecto, hay una máxima en televisión y ¿Cuál es? Que las excusas no se televisan".

"Así es. Zalo, voy a seguir generoso. Yo había pensado ponerte un 6, pero te voy a subir a 7 para mantener por lo menos el promedio", puntualizó, para zanjar el tema.