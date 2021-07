Doble de Zalo Reyes arremete contra Myriam Hernández y la acusa de humillarlo en Yo Soy

La nueva temporada del programa de imitación de Chilevisión Yo Soy All Stars, reúne a los participantes más destacados de temporadas anteriores, sin embargo hubieron grandes ausentes, entre ellos, Carlos Caro, el doble de Zalo Reyes.

En conversación con Me Late el cantante explicó los motivos por los que no quiso regresar al espacio, refiriéndose al jurado señalando que se sintió “basureado”.

Mientras le entregaba sus razones al panel del programa de TV+, Daniel Fuenzalida, conductor del espacio le preguntó sobre por que miembros del jurado se sintió humillado, tras lo cual Caro menciona a Myriam Hernández.

"Myriam me agarró para la chacota un día y lo malo es que no sale al aire. Me dice ‘oye tu tienes la voz muy ronca’".

"Se imaginan si yo le digo: 'Cómo a usted se le olvidan las canciones en pleno recital y televisado. Ella diría: 'Oye, ¿por qué eres atrevido?'. ¿Y ella no fue atrevida... al humillarme y después cortaba", contó.

Asimismo reveló que a pesar de que encontraban que él tenía la misma voz que Zalo Reyes, no lo dejaban avanzar en la competencia. “Igual me hacían perder”, indicó.

"Yo ando con mi celular aquí y todo lo que está cortado lo tengo grabado. Los basureos, las humillaciones”, reveló.

