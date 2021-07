Doble de Zalo Reyes revela los motivos por el que no participa en Yo Soy All Stars: "Me basurearon"

Recientemente se estrenó la nueva temporada del programa de imitación de Chilevisión Yo Soy All Stars, que reúne a los participantes más destacados de temporadas anteriores.

60 fueron los artistas que regresaron al espacio de competencia, sin embargo, hubo una notable ausencia. Carlos Caro, el imitador de Zalo Reyes y que destacó en la tercera temporada no volvió a la competencia.

Sobre eso, Caro, en conversación con Página 7 explicó sus motivos para restarse de la competencia.

“Me encuentro muy feliz de no estar porque se han dado vuelta las cosas a mi favor, me han llamado de casinos o locales”, indicó.

Aclaró además que a él lo invitaron a participar, pero él decidió negarse.

“Para ensuciarme mejor no, a mí me basurearon. Además ya me agarré con el jurado, no quieren que les digas que sabes de música. A ellos le pagan una millonada para sentarse a opinar”, declaró.

“Conversé con gente de la producción y les comenté que ellos no me ofertan nada, ¿a qué voy a ir? ¿A que jueguen conmigo?”, comentó.

Caro además se refirió a los pagos que recibió por participar. “Nos daban 100 mil pesos semanales, y en el día podíamos estar filmando tres programas de siete de la mañana a ocho de la noche con solo un pan con queso y café”..

“Yo no quise ir a Yo Soy All Stars porque es humillante. Piden a los participantes que no den entrevistas”.

“Apuesto que ellos van a hacer un repechaje y me van a querer meter porque bajaron el rating, se les fue José Feliciano por proyectos mejores. Todos los que marcaban se han ido. Yo iría pero con condiciones contra el jurado”, le indicó al medio.

Asimismo, comentó sobre los jurados del espacio, Cristián Riquelme, Myriam Hérnandez y Antonio Vodanovic.

“Cristián Riquelme es un actor y conocido hasta cierto punto. De Myriam no puedo decir mucho porque se le olvidan las canciones en pleno festival televisado y no sé cómo ella puede estar ahí si desafina”.

“Antonio Vodanovic no sabe de música, es fácil estar detrás de un panel con un celular viendo todo sin sentirlo. Se conoce que hasta para tomar el ritmo es descuadrado. Él se enojó porque le dije la verdad”, relató.

Además, agregó que “nunca dijeron que era desafinado, yo tengo el mismo registro de voz que Zalo Reyes y ellos se molestaban. Hubo cortes en el programa en donde le preguntaron a la producción si estaba en el tono y le confirmaban que sí”.