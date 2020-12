"Tu corazón ya lo tengo": Yamila Reyna confirma romance con arquero de Unión Española

Si hace dos semanas esto se mantenía con perfil de rumor, a pesar del fuego abierto de coqueteos a través de Instagram entre los involucrados; ahora llegó la confirmación oficial y prácticamente en cadena nacional -aunque fue por Instagram-: la comediante Yamila Reyna y el arquero de la Unión Española Diego Sánchez actualmente viven un apasionado romance.

La exposición del amorío fue por medio de una transmisión en vivo en la red social, donde ambos se presentaron ante casi 4 mil personas que seguían antentamente sus palabras, cuando Sánchez soltó: "tu corazón ya lo tengo".

Pero ella haciendo gala de su humor lo frenó para advertirle que "a mí nadie me ha pedido pololeo".

Ya que estaban en confianza, Diego aseguró que "sí, es verdad. Estoy feliz, en un buen momento y con el corazón llenito".

"Yo borraba los mensajes de él. Nunca los había abierto, y antes de venirme a Argentina, no sé por qué lo hice, después de meses", se sinceró Yamila.

El asunto ya estaba expuesto, así que por qué no contar un par de anécdotas, como la de la primera vez que salieron y que fue revelada por Reyna, explicando que "estaba grabando, de vestido, muy arreglada. Me atrasé una hora y dije 'este flaco me debe odiar'".

"Llegué, bajé la escalera, me sentía reina total, creyéndome Valeria Mazza… y me paran los del res-aurante: 'Su mascarilla'. No me dejaban entrar, tenía que volver al auto. El glamour se me fue a la xuxa en dos segundos", contó la comediante.

Y luego, al fondo: "me acompañó hasta el auto, me daba besos en la cara. En una se quedó mirándome, yo también… ¡y el medio pato! Debo reconocer que estuvo bueno".

"Le metí la lengua hasta los pulmones, fue como de las teleseries", admitió romántico el futbolista, sobre esa primera vez que se besaron.

Yamila Reyna culminó la conversación confesando lo que más le gusta de Sánchez: "Amé cómo se viste, me gustan morenos, con personalidad, me llamó la atención su altura… Es atractivo, guapo y tiene mucho swing".

"No nos vemos hace un mes, es un montón de tiempo para alguien al que viste dos veces", lamentó Yamila, quien actualmente se recupera de la Covid-19.