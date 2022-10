Yahya Abdul-Mateen II está negociando para abrirse paso en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), en el rol protagónico de la serie Wonder Man.

El actor afroamericano ya está ligado a las adaptaciones del mundo de los cómics, ya que es el intérprete de Black Manta en Aquaman y Aquaman: The Lost Kingdom, razón por la que saltaría de DC a Marvel con esta jugada.

Como se informó previamente, es el director de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton y el guionista/productor Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community), quienes están a cargo del proyecto

Con esto se sigue pavimentando un potencial camino para el debut de los West Coast Avengers, a propósito de que también se rumoreando una potencial serie protagonizada por Vision en su nuevo estado, tras los evento de WandaVision.

¿Quién es Wonder Man?

Wonder Man es uno de los personajes con mayor antigüedad en Marvel, tras debutar Avengers #9, por allá en el año 1964. En sus inicio se perfiló como un villano con apariciones esporádicas en la etapa temprana de Marvel, hasta que sufrió una metamorfosis que lo llevó a convertirse en héroe (y Avenger), cuando culminaba la década de 1970.

En los 80's, el personaje cobró su verdadero perfil como Simon Williams, integrante fundador de los West Coast Avengers con sede en Los Ángeles. ¿Su look? Con un jersey de cuello alto, una chaqueta roja y gafas de sol, se convirtió en una celebridad gracias a su trabajo diario como actor y doble de acción.

El personaje también desarrolló fuertes lazos con los personajes clásicos Vision y Wanda/Scarlet Witch. En algún punto, algunas historias sugerían que eran por su energía iónica y ondas cerebrales el androide y él eran tan afines como hermanos.

Wonder Man incluso llegó a tener sentimientos por Wanda, después de que Vision fuera desmembrado.