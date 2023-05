¡Ya comenzó la preventa! Spider-Man Across the Spiderverse llega pronto a los cines

“Spider-Man: Across the spideverse” es la segunda parte de la exitosa película animada “Spider-Man Into the Spiderverse”, en ella pudimos conocer a Miles Morales, una de las tantas variantes de Spider-Man que existen en todo el multiverso.

La película animada que está dirigida por Joaquin Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers llega a los cines en junio de 2023 y nos traerá de vuelta a Miles en su papel de Spider-Man.

¡Comenzó la preventa!

Spider-Man Across the Spiderverse se estrena en cines el próximo jueves 1 de junio de 2023 y las distintas cadenas de cines ya están comenzando las preventas de entradas para el día del estreno.

Por el momento, desde está tarde Cinépolis y Cinemark ya habilitaron la venta de entradas para las primeras funciones del 1 de junio en cines.

Si quieres adquirir tus tickets para ir al cine debes ingresar a las páginas web de Cinépolis AQUÍ y de Cinemark AQUÍ para realizar tu compra.

Hay que recordar que en esta secuela podremos ver nuevamente a Miles Morales como Spider-Man además en esta cinta vuelve Spider-Gwen, quién será la encargada de llevar a Miles a un lugar que funciona como una base de operaciones de los distintos Hombres Arañas que hay en todo el Multiverso.

Es aquí dónde podremos ver a Miguel O’Hara (Oscar Isaac) quién es la mente maestra detrás del lugar de reunión y es quién será el encargado de cuestionar a Miles sobre la responsabilidad de ser un Hombre Araña.

Según su sinopsis oficial, esto veremos en la nueva entrega de Spider-Man:

“Miles Morales regresa en la próxima entrega de la saga ganadora del Oscar® Spider-Verso, una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Personas, y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes”.