El tierno oso Winnie ya no será el mismo.

Winnie the pooh: Blood and Honey estrena nuevas imágenes y revela fecha de estreno

La próxima película independiente pareciera que promete romper con los clásicos cuentos infantiles que escuchamos los niños del 2000. Winnie the pooh: Blood and Honey dirigida por Rhys Frake Waterfield presentará al tierno oso en una faceta oscura asesina. Algo muy distinto a lo que estabamos acostumbrados. ¿Te da curiosidad?. Revisa las imagenes oficiales.

Nuevas imagenes de Winnie the pooh: Blood and Honey

Los fotogramas de la historia muestran una especie de versión con Pooh y Piglet asilvestrados en el Bosque de los Cien Acres después de que Christopher Robin se vaya a la universidad. La cinta que fue manifestada por primera vez en mayo, Winnie the Pooh: Blood and Honey dejó sorprendidos al público del terror por ser una adaptación terrorífica del clásico libro infantil, . Desde entonces, su director Frake-Waterfield señaló que ya está planeando una secuela de Blood and Honey, así como una versión de terror de otro clásico infantil, en este caso de Peter Pan titulada Neverland Nightmare.

¿Cuándo estrena la cinta Winnie the Pooh: Blood and Honey?

La cinta no tiene fecha de estreno en territorios como Chile. Por otro lado, en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y México se estrenará el próximo 15 de febrero.

¿Cuál es el elenco de Winnie the Pooh: Blood and Honey?

Su reparto principal es: