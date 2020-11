Will Smith y el elenco original del Principe del Rap estarán muy pronto de vuelta en la pantalla

De la mano de HBO Max, la serie icónica de los 90’s vuelve a la pantalla después de 24 años, el show que lanzó a la fama a Will Smith estuvo seis años al aire con 148 episodios.

Sobre la descripción del nuevo show el nuevo show está ambientada en el Bel-Air de hoy en día, donde los capítulos de la comedia de situación duraran una hora y se apoya en la premisa principal de la serie original, lo duro que fue el cambio de Will desde las calles de Filadelfia hasta la vida de lujos de Bel-Air, Sin embargo, esta vez tocaran los temas que están actualmente en la palestra, entregándole un tratamiento más profundo a los temas de contingencia.

Will Smith lanzó el tráiler y además anunció la fecha del lanzamiento que se emitirá el próximo 19 de noviembre como un evento especial de HBO Max. La plataforma streaming Peacock ordeno dos temporadas de la serie antes de que fuera estrenada.

En el trailer se puede ver como los actores hablan de su paso por la serie y además recuerdan a James Avery quien interpretó al recordado tío Phil, quién murió en 2013 a causa de complicaciones con una enfermedad del corazón.

La idea de revivir el show comenzó a fraguarse en marzo de 2019 cuando la directora Morgan Cooper lanzó un tráiler de cuatro minutos titulado BEL-AIR a través de Youtube, que reinventó el programa como un drama ambientado en el mundo actual. Will Smith quedo asombrado con el video por lo que un mes después decidió reunirse con Morgan para discutir cómo surgió la idea del tráiler y ver si era posible reinventar el show..

Actualmente Morgan es coescritora y co-productora ejecutiva del reinicio de The Fresh Prince of Bel-Air con el showrunner Chris Collins. Will también participa en el proyecto como productor ejecutivo junto con los creadores originales de la serie Andy y Susan Borowitz.

El evento especial y la serie trae de regreso al resto de la familia Banks, incluida Janet Hubert, la actriz que originalmente interpreto a la tía Viv durante las primeras temporadas de la serie y quién públicamente ha expresado su malestar contra Smith desde que fue despedida de la comedia y reemplazada por Daphne Maxwell Reid