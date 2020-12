"¿Voy igual y me autodenuncio?": JC Rodríguez trollea al ministro Paris y al presidente Piñera

El conductor de "Contigo en la Mañana" Julio César Rodríguez se lanzó con un gracioso trolleo al ministro de Salud, Enrique Paris, y al presidente Sebastián Piñera, a propósito de las vacaciones que tomará justo este viernes, cuando toda la Región Metropolitana se encuentra en Fase 2.

"No puedo tener tan mala cuea!!!!! Meses preparándome para este viernes salir de vacaciones y todo se derrumbó: Fase 2 preventiva!!!!", publicó el animador en su Instagra cuando se supo del retroceso el lunes pasado.

En la misma publicación, dijo "llegué tan contento por que era mi última semana y me entero al aire de esto. Sabía que tenía que tomar las dos primeras de diciembre, el corazón me lo decía!!!".

"Y ahora qué? Qué hago? Voy igual y me autodenuncio? Y después el Ministro Paris me Felícita!", remató su broma.

No contento con el feroz el feroz trolleo que ya había lanzado a principios de la semana, Julio César arremetió nuevamente contra el ministro y el presidente, siempre con el tono de humor que lo caracteriza y esta vez con algo más...

El periodista compartió un montaje de video que muestra al secretario de Estado prácticamente pidiéndole disculpas por la medida preventiva en el plan Paso a Paso, que busca contener el aumento del 18 por ciento en los contagios de Covid-19 que se registró en los últimos días en la capital.

"Cómo ya es de público conocimiento mis vacaciones comienzan el viernes después que Monserrat vuelva de sus dos semanas", puso en relevancia Rodríguez.

"Esta decisión de poner a la RM en Fase 2 me deja sin opción porque no viajaba al extranjero sino que acá al lado! Estoy decidiendo que hago!!!".

"Hice una broma con lo de viajar y auto denunciarme que quizá llegó muy lejos con este video que me enviaron jajaj! Que opinan? Que Hago? Voy no más y me auto denuncio de verdad!!? O acato a la autoridad sanitaria?", cerró su publicación.