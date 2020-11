Música y piscolas cabezonas: JC Rodríguez vuelve "libre, espontáneo y sincero" con "La Junta"

Julio César Rodríguez reactivará a partir de esta semana su programa en Youtube, "La Junta", un espacio que cobró relevancia en el mundo de internet en paralelo y con más libertad que en los trabajos formales del periodista en Chilevisión, VTR o radio Bío Bío.

La producción ya tiene su recorrido con una primera temporada que tuvo entrevistados como Pablo Chill-E, Kidd Tetoon, Kayser, Polimá Westcoast, Movimiento Original, Tomasa del Real, entre otros.

Rodríguez recordó los orígenes del programa contando que "llegamos a la conclusión de que para arrancar La Junta tenía que ser con este grupo de chiquillos que venía con una carrera oculta".

Lo esencial es "que no estaban en los medios de comunicación masivos, que tenían un discurso y una lírica súper fuerte, y que la conversación si era sincera con ellos iba a estar en el límite de los medios formales. Tenía que ser un programa de Youtube", añadió.

El programa "La Junta", de Julio César Rodríguez, tuvo destacados momentos en su primera tanda de episocios, junto a músicos nacionales emergentes.

Rodríguez también resaltó que para entonces ya estaba claro que "no era un programa de tele pasado por internet sino que está esencialmente hecho para el formato de Youtube, audiovisualmente y también en contenido".

"Por eso se fue gestando el proyecto como es: súper libre, espontáneo, sincero, si hay que fumarse algo lo fumamos, si hay que tomar se toma, si hay que comerse una cazuela se come, si hay que cantar se cante y si hay que bailar se baila".

Consultado por el aprendizaje que les dejó la primer temporada de "La Junta", Julio César comentó que "en el contenido nos dejamos mucho fluir. Lo que más hemos aprendido es que en los capítulos tenemos algunos tips, unas cositas para provocar, pero dejamos correr la conversación. Dejamos que ocurra lo que tenga que ocurrir. Comemos, tomamos, hacemos todo lo que haya que hacer".

De hecho, continuó Rodríguez, "cuando tratamos de hacer unas cosas un poco más rebuscadas, nos rebotaban. Lo mejor es cuando fluimos como equipo y logramos armar toda una conversa con el equipo alrededor. El único problema es que cuando se me pasan los traguitos, se me olvidan las cosas".

Por eso, también compartió la anécdota de que "en el segundo capítulo, con Rakim & Ken-Y, a mí se me pasaron un poco los traguitos, porque estaban muy cabezonas las piscolas; ahí se me empezaron a olvidar las cosas que venían y nació la idea de la pizarrita piscolera, porque después no retenía mucho lo que venía a continuación".

Hay otros detalles que están pendientes como ampliar el espectro de invitados y la participación de más mujeres en las entrevistas, pero así es como han ido diversificando las propuestas y dinámicas del proyecto, hasta llegar ahora a este punto: el estreno este jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas de una nueva tanda de episodios de "La Junta", que partirá con una conversación junto al MC Andi Ferrer Millanao, más conocido como Portavoz.