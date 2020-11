"Vivo con mi karma": Yann Yvin confiesa los traumas que le dejó el asalto en Vitacura

En julio pasado, Yann Yvin sufrió un violento asalto mientras salía de una consulta odontológica en Vitacura. El trauma fue tan grande que incluso alteró su comportamiento. Sin embargo, advirtió que el episodio no cambió la visión que tiene de los chilenos.

"Hoy día no ando de la misma manera que ayer. Me da miedo ir más de noche, prefiero manejar de día. Hoy día no me acerco al auto que está adelante para poder doblar si es necesario. Estoy contando las personas dentro de los autos, porque muchas veces roban de a cuatro", contó el chef en conversación con el programa en Instagram que tienen Martín Cárcamo y Diana Bolocco, "Pijama Party".

Pero las cosas no queda ahí, Yvinn especificó que "cuando pasa alguien, miro altiro y lo dejo muy adelante. Nunca pongo señalización si quiero doblar a la derecha, lo pongo al último momento. Y antes de subir al auto miro mucho más".

Y si bien en un principio tuvo problemas para hablar del incidente y comunicarse con su familia, sobre todo porque no ha sido la única vez, también aseguró que "aprendí a hablarlo, aprendí a decirlo y no guardarlo conmigo".

Yann Yvin actualmente es uno de los rostro del programa de Chilevisión, "Oye al Chef".

"Me costó al principio, ni siquiera mi familia lo supo durante casi un año, el primer asalto, porque tengo esa cosa de guardar todo en mí y no asustar a la gente. Entonces vivo con mi karma, entre comillas. Yo sé que está mal, es mucho mejor sacarlo, hablarlo, pero bueno, cada uno lo maneja a su asunto", añadió.

Por otro lado, lamentó que "me dio mucha tristeza por el país, porque llevo 20 años aquí, robos siempre hubo, pero con el ese nivel de violencia no. Violencia gratis, que no tiene nada que ver con la pobreza, no hay que confundir pobreza y delincuencia".

"Entonces no va a cambiar nada, me encanta viajar por Chile. Lo único que quiero es terminar la pandemia y seguir viajando, encontrar los paraísos y los rinconcitos que ofrece Chile y el abrazo chileno, ese abrazo que me ahoga, con pechos grandes, abrazos grandes", proyectó el rostro de "Oye al chef", de Chilevisión.

"Eso nada lo supera y no por unos conchas de su madre voy a cambiar mi manera de ver al pueblo chileno. No, no es por culpa de algunos que no voy a poder apreciar esa bondad que está dentro del cariño chileno de verdad", finalizó.